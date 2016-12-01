Давыдов выйдет в основе «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»

Тренерские штабы «Крыльев Советов» и «Спартака» огласили стартовые составы на сегодняшний матч 16-го тура РФПЛ. У гостей с первых минут на поле появится нападающий Денис Давыдов.

«Крылья Советов»: Лория, Таранов, Ятченко, Цаллагов, Бато, Надсон, Башкиров, Ткачев, Молло, Корниленко, Паскуато.

Запасные: Павлов, Конюхов, Чочиев, Садик, Зинков, Маргасов, Божин, Концедалов.

«Спартак»: Ребров, Д. Комбаров, Маурисио, Кутепов, Ещенко, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо, Промес, Давыдов.

Запасные: Песьяков, Таски, Кутин, Макеев, Пуцко, Тимофеев, Попов, Ананидзе, Зуев.

Матч начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовою трансляцию игры.