КДК не стал наказывать Гацкана дополнительной дисквалификацией

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах и дисциплинарных наказаниях по итогам матча 15-го тура РФПЛ «Ростов» – «Анжи». По его словам, полузащитник ростовчан Александр Гацкан избежал дополнительной дисквалификации за удар игрока махачкалинцев Шамиля Гасанова.

«По матчу «Ростов» – «Анжи»: за скандирование ненормативной лексики болельщиками ростовчан клуб оштрафован на 60 тысяч рублей.

Также мы рассмотрели удаление Александра Гацкана. Футболист присутствовл на заседании вместе с представителем клуба. Мы посмотрели видеоматериал и ознакомились с позицией клуба. Гацкан принес извинения футболисту «Анжи» и выступил на заседании. Гасанов прислал письмо и сказал, что у него не серьезная травма и что Гацкан принес свои извинения. Поэтому мы приняли решение не наказывать дополнительно Гацкана, кроме автоматической дисквалификации», – сказал Григорьянц.