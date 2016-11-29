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  • Мостовой: «Зенит» со своими деньгами может купить не только Митрюшкина, но и Дасаева»

Мостовой: «Зенит» со своими деньгами может купить не только Митрюшкина, но и Дасаева»

29 ноября 2016, 06:18
7

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к голкиперу «Сьона» Антону Митрюшкину. Ранее сообщалось, что 20-летний россиянин входит в шорт-лист петербургского клуба.

«Честно говоря, немного удивлен подобным новостям. Во-первых, Антон Митрюшкин принадлежит «Спартаку» (Митрюшкин принадлежит «Сьону», но у «Спартака» есть приоритетное право на обратный выкуп вратаря. — прим. «Бомбардира»), он бы и самим красно-белым не помешал, но клуб уже купил другого парня – Александра Селихова. Причем все знали, что Антон уже много лет в системе «Спартака», к тому же обладает хорошими данными. Так или иначе его фамилия всегда будет ассоциироваться со «Спартаком», поэтому его теоретический переход в «Зенит» выглядит странным. Не исключаю, что это действительно какие-то игры со стороны питерского клуба по отношению к москвичам. С другой стороны, «Зенит» со своими деньгами и возможностями может купить кого угодно, хоть моего друга Рината Дасаева поставить в ворота.

То, что «Зениту» нужен вратарь, мы уже давно знали – еще в том году об этом говорили, когда Юрий Лодыгин допустил множество ляпов. Сейчас же эта тема начала подниматься с утроенной энергией, хотя у всех свои взгляды на вратарское дело. Понятно, что клубу из Санкт-Петербурга нужен вратарь, но почему именно Митрюшкин? Есть же Михаил Кержаков, который достойно справляется со своей работой, когда такой шанс предоставляется. Но почему-то через какое-то время мы опять видим в воротах Лодыгина! Значит, здесь есть что-то не только футбольное. Конечно, статистика Антона в Швейцарии не особо впечатляет, но у нас и Игорь Акинфеев побил всевозможные рекорды в той же Лиге чемпионов. Это же не значит, что Акинфеев теперь плохой вратарь. Может, Митрюшкин попадет в «Зенит» и на многие годы станет номером один в команде? Как Вячеслав Малафеев в свое время, который в сборной был вторым-третьим», — сказал Мостовой.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Сьон Зенит Митрюшкин Антон Дасаев Ринат Мостовой Александр
Комментарии (7)
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Rebrova
1480392433
Странные вещи происходят.
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Алекс_987
1480394897
Заодно и Пеле с Марадоной...
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dyema
1480398588
Ага, и Мостового в придачу)))
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Garrincha58
1480401717
еще один бывший свин ему обидно что нынешние игроки получают такие бабки, а ему в свое время платили гроши
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С-Пб on-line
1480402546
Супер спец отпетросянил
Ответить
Каратель помойников
1480404046
да у зени акромя денег и нет то ничего,только бабки и понты
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АНЖИ ЦАХУР
1480406192
КЕРЖАКОВ №1
Ответить
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