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    Гацкан будет приглашен на заседание КДК РФС

    На очередном заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) будет рассмотрен ряд эпизодов из 15-го тура российской Премьер-лиги. В частности, на заседание будет приглашен полузащитник Александр Гацкан, который был удален в матче «Ростов»«Анжи» (2:0). Кроме того, будет рассмотрен эпизод с появлением болельщиков на поле после матча между «Крыльями Советов» и «Томью» (3:0). «Терек» может быть наказан за использование в матче против «Спартака» на стадионе в Грозном системы оповещения болельщиков для поддержки команды, а также выход за пределы технической зоны главного тренера грозненцев Рашида Рахимова. По встрече «Краснодар»«Зенит» (2:1) КДК включил в повестку выход за пределы технической зоны главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу.

    Источник: ТАСС

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    28.11.2016 11:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 30 ноября 2016, 09:23

      Пощадите его, пожалуйста((

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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 28 ноября 2016, 14:20

      Гацкану впаяют пару матчей дисквы, там же Зенит впереди, а вот по Гарсии тишина.

      2
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 28 ноября 2016, 13:12

      все ответственные следили за Мирчи Луческу выйдет или нет за пределы технической зоны, а что на поле творилось- это десятое

      0
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      Рейтинг: +1531

      zarsm 28 ноября 2016, 12:39

      А то что Гарсия нос сломал игроку Краснодара не будет рассмотрено? Удивительно!!!!)))

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