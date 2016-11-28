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Калачев продлил контракт с «Ростовом» до 2018 года

28 ноября 2016, 10:37
9

«Ростов» заключил новое соглашение с 35-летним полузащитником сборной Белоруссии Тимофеем Калачевым. Срок действия нового договора рассчитан до лета 2018 года, а его условия остались на прежнем уровне.

«Новый договор с Калачевым подписан летом этого года. Контракт был заключен сроком на два года, то есть его действие заканчивается летом 2018 года. Никаких проблем в переговорном процессе между футболистом и клубом не возникло», – рассказал бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов.

Ранее свои соглашения с «Ростовом» продлили нападающий Александр Бухаров и полузащитник Кристиан Нобоа. Также клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с голкипером Сосланом Джанаевым и еще одним полузащитником – капитаном команды Александром Гацканом. Контракты обоих истекают летом 2017 года.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Ростов Калачев Тимофей
Комментарии (9)
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Black Giz
1480318929
Хорошая новость. Тимоха один из лучших на поле.
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marslond
1480322302
Несмотря на возраст Калачёв демонстрирует хороший уровень игры. Респект)))
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policepnz
1480322333
системообразующий игрок, универсал! еще ни одному гранду кровь попьет!
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товрос
1480323086
МОЛОДЧИНА!!!ВОТ С КОГО НАДО БРАТЬ ПРИМЕР!
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яйва-яйва
1480323279
Отлично,успехов в дальнейшем!
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zarsm
1480325514
Терминатор!
Ответить
vgarakh
1480328596
Красавчик
Ответить
balaton78
1480330847
Отличная новость! Значит поиграет еще на новом стадионе!!!
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MUKHTARR
1480332792
Это отлично!!!
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