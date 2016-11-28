Калачев продлил контракт с «Ростовом» до 2018 года

«Ростов» заключил новое соглашение с 35-летним полузащитником сборной Белоруссии Тимофеем Калачевым. Срок действия нового договора рассчитан до лета 2018 года, а его условия остались на прежнем уровне.

«Новый договор с Калачевым подписан летом этого года. Контракт был заключен сроком на два года, то есть его действие заканчивается летом 2018 года. Никаких проблем в переговорном процессе между футболистом и клубом не возникло», – рассказал бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов.

Ранее свои соглашения с «Ростовом» продлили нападающий Александр Бухаров и полузащитник Кристиан Нобоа. Также клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с голкипером Сосланом Джанаевым и еще одним полузащитником – капитаном команды Александром Гацканом. Контракты обоих истекают летом 2017 года.