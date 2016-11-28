Витиньо: «Возможно, это мой последний матч в составе «Интернасьонала»

Нападающий ЦСКА Витиньо, который играет за «Интернасьонал» на правах аренды, не может определиться с вариантами продолжения своей карьеры.

«Я пока не знаю, что произойдет в будущем. Возможно, это мой последний матч в составе «Интернасьонала». Надеюсь, что когда-нибудь я сюда еще вернусь. Я благодарен клубу, который предоставил мне возможность развиваться», – приводит слова Витиньо издание Globo.

Напомним, что ранее появилась информация о переговорах о переходе в «Фламенго», но агент 23-летнего футболиста опроверг это. Есть шанс, что в январе Витиньо вернется в ЦСКА.