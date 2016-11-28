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  • Витиньо: «Возможно, это мой последний матч в составе «Интернасьонала»

Витиньо: «Возможно, это мой последний матч в составе «Интернасьонала»

28 ноября 2016, 09:55
8

Нападающий ЦСКА Витиньо, который играет за «Интернасьонал» на правах аренды, не может определиться с вариантами продолжения своей карьеры.

«Я пока не знаю, что произойдет в будущем. Возможно, это мой последний матч в составе «Интернасьонала». Надеюсь, что когда-нибудь я сюда еще вернусь. Я благодарен клубу, который предоставил мне возможность развиваться», – приводит слова Витиньо издание Globo.

Напомним, что ранее появилась информация о переговорах о переходе в «Фламенго», но агент 23-летнего футболиста опроверг это. Есть шанс, что в январе Витиньо вернется в ЦСКА.

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Интернасьонал Фламенго ЦСКА Витиньо
Комментарии (8)
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himik2-62
1480317964
интер в жопе
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Kulimen
1480322416
У него есть хорошая возможность вернуться в ЦСКА и проявить себя. Ведь сейчас в ЦСКА на флангах нет четкого основного игрока. Тошич сдал, Дзагоеву лучше играть в центре.
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ivanthebest
1480337043
Тот случай, когда в России он будет как раб батрачить на плантациях Гинера, под "чутким" присмотром гомодрила Слуцкера, а если останется в Бразилии, сможет стать нормальным человеком и футболистом.
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greatsergey_nokappa
1480350737
Не думаю, что в ЦСКА сильно препятствовали бы уходу Витиньо, если бы не катастрофа в атакующей зоне. Возвращение бразильца - вынужденная мера.
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sour12
1480378837
штука вся в том, что в том чемпионате где он себя более менее не плохо показал, проще забить, и больше свободы для игрока его амплуа, меньше обязанностей к игре в обороне чем в рпл....хотя игрок талантливый, но он похоже не хочет играть в рпл и работать как муса, что бы потом перейти в хороший клуб...
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Pro100Kid
1480408389
Вернуть зимой - авось заиграет, а если не заиграет - попытаться отбить хоть какие-то деньги за его трансфер в межсезонье.
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