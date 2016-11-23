Источник: Витиньо не вернется в ЦСКА и перейдет во «Фламенго»

Нападающий ЦСКА Витиньо, выступающий за «Интернасьонал» на правах аренды, может сменить клуб.

Сolunadoflamengo сообщает, что футболист близок к переходу во «Фламенго». Витиньо не хочет возвращаться в Россию, а его арендный договор истекает в декабре этого года. Что касается контракта игрока с ЦСКА, то он рассчитан до 2020 года.

В нынешнем сезоне бразильской Серии А Витиньо сыграл за «Интернасьонал» 26 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.