Источник: Витиньо не вернется в ЦСКА и перейдет во «Фламенго»

Пусть идет куда хочет, но отдаст компенсацию за нарушения контракта. Считаю что Чалов не хуже этого зазнайки бразильца.
Нападающий ЦСКА Витиньо, выступающий за «Интернасьонал» на правах аренды, может сменить клуб.
Сolunadoflamengo сообщает, что футболист близок к переходу во «Фламенго». Витиньо не хочет возвращаться в Россию, а его арендный договор истекает в декабре этого года. Что касается контракта игрока с ЦСКА, то он рассчитан до 2020 года.
В нынешнем сезоне бразильской Серии А Витиньо сыграл за «Интернасьонал» 26 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.