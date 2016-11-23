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    Источник: Витиньо не вернется в ЦСКА и перейдет во «Фламенго»

    Нападающий ЦСКА Витиньо, выступающий за «Интернасьонал» на правах аренды, может сменить клуб.

    Сolunadoflamengo сообщает, что футболист близок к переходу во «Фламенго». Витиньо не хочет возвращаться в Россию, а его арендный договор истекает в декабре этого года. Что касается контракта игрока с ЦСКА, то он рассчитан до 2020 года.

    В нынешнем сезоне бразильской Серии А Витиньо сыграл за «Интернасьонал» 26 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.11.2016 00:13
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +388

      R015RK 24 ноября 2016, 13:09

      Пусть идет куда хочет, но отдаст компенсацию за нарушения контракта. Считаю что Чалов не хуже этого зазнайки бразильца.

      0
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 23 ноября 2016, 11:43

      Лучше в ЦСКА его вернуть, пускай отрабатывает потраченные на него 10 лямов!

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 23 ноября 2016, 10:44

      Экий хитрожоп

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 23 ноября 2016, 05:06

      Хоть так ЦСКА какие-то деньги отобьет, не продавать же Акинфеева.

      0
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      Рейтинг: +550

      Жентус 23 ноября 2016, 03:31

      Что значит не хочет? Он на контракте. Либо огромную неустойку придется платить (которой у него нет), либо возвращаться. А так, не хочет, пусть договаривается с ЦСКА, чтоб отпустили.

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      Рейтинг: +3022

      Dgad > Жентус 23 ноября 2016, 08:25

      Поговаривают про 8 мл евро компенсации.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 ноября 2016, 02:46

      Пусть платит неустойку и переходит куда угодно, ну не заиграл и не адаптировался он в России, чего-же держать, а игрок вроде бы и не плохой, если судить по играм за "Интернасьонал", а в ЦСКА вряд-ли от него польза будет

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      Рейтинг: +664

      Небесная 23 ноября 2016, 01:45

      кто это? что значит - не хочет? он вообще знает о существовании контракта?

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      Рейтинг: +658

      RUSARM 23 ноября 2016, 00:46

      Да идет он лесом,хочу не хочу-есть контракт!! Или пусть платят за него,хитрожопые бразилы!!

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      Рейтинг: +364

      neofizer 23 ноября 2016, 00:45

      смысл перехода?!

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 23 ноября 2016, 00:44

      Нашли о ком вспомнить

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