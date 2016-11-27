Инфантино: «Получил от Путина все гарантии по поводу Кубка конфедераций»

Президент ФИФА Джанни Инфантино остался доволен подготовкой России к Кубку конфедераций. По его словам, в стране провели выдающуюся работу.

«Мы отмечаем начало важного события. Мне приятно быть в России и в Казани. Здесь очень богатое историческое наследие. Здесь мирно сосуществуют разные религии. Это отличный пример для нашей цивилизации. Футбол тоже может внести свой вклад. Я благодарю весь российский народ, правительство России, президента Путина, оргкомитет. Все они обеспечивают подготовку со страстью. Это не просто нормальная работа — это выдающаяся работа. Российские люди действительно могут проявить страсть, если для них что-то действительно важно. Кубок конфедераций — это важная веха. В Казани прекрасный стадион, я его сегодня видел. Вчера я встречался с президентом России Владимиром Путиным и получил все гарантии.

По предварительной продаже билетов мы видим огромный интерес. Это и интерес за пределами России. Нужно сказать о фанатах Чили. Они уже полны энтузиазма и готовы приехать в Россию. Открытая продажа на матчи Кубка конфедераций начнется 1 декабря на сайте ФИФА. Сегодня мы перешли от планов к действиям. Сегодня мы положим начало этому огромному путешествию, которое позволит открыть нам Россию.

Это будет первый чемпионат, где мы будем использовать видео, чтобы арбитры не допускали важные ошибки. В марте 2018-го мы решим, насколько успешны были этим тесты. Я надеюсь, что все пройдет отлично, и система будет введена», – заявил Инфантино.