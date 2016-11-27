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    Широков: «Выиграть Кубок конфедераций России пока не по силам»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков считает, что россиянам ничего не светит на Кубке конфедераций, который пройдет в следующем году.

    «Выиграть Кубок конфедераций нам пока не по силам. Но надо стремиться показать максимально высокий результат. Для начала, хотя бы выйти из группы.

    Сумасшедшая поддержка должна нивелировать то давление, которое будет оказываться на сборную России», – заявил Широков.

    Напомним, что Россия сыграет в одной группе с Мексикой, Португалией и Новой Зеландией.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.11.2016 10:12
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +3795

      serppion 28 ноября 2016, 16:20

      Сегодня Газзаева с удовольствием послушал. Тон, конечно, был печальный. Оно и правда. Откуда чему взяться, если не те люди нашим футболом занимаются.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 28 ноября 2016, 07:41

      Почему пока? С таким (развитием) футбола. НИКОГДА. темболее мы туда больше не попадем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Muhametshin 27 ноября 2016, 16:01

      Какой выход из группы , на 4 хоть бы остаться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      АНЖИ ЦАХУР 27 ноября 2016, 13:42

      второе место гарантировано нам

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 27 ноября 2016, 13:37

      Все Рома, прошла твоя эпоха: за год загодя игры проигрывать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7880

      BarStep 27 ноября 2016, 13:24

      Рома, ты абсолютно прав..., к сожалению...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 27 ноября 2016, 13:09

      Будь у руля Курбан Бекиевич....Он бы что-то изобрёл.Он-умнейший. А эти все: завывалы,поддувалы,паникёры(Шеф! Всё пропало!)и прочие бездельники,пристроившиеся к футболу,только настраивают наших, совсем неплохих игроков, на проигрыш заранее.Берите пример с Ростова. Курбан Бекиевич сказал им трижды в раздевалке: Му-жи-ки! А трясущийся слизняк Слуцкер ночью,в своём номере,сказал игрокам сборной: Мы-говно.Некоторые из них с ним согласились.Что,тогда,не нырнули на родину- в канализацию?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2739

      a_who > yorgenbarenz 27 ноября 2016, 13:22

      Да похоже Курбан помог бы ! избавиться от "деревянной " защиты, вратаря. наигрывать мотивированых игроков и не опускать руки !

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 27 ноября 2016, 13:08

      Сложно не согласиться...

      2
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      Рейтинг: +27

      _Kotenok_ 27 ноября 2016, 12:56

      согласна

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 27 ноября 2016, 12:50

      Дебилы. Вот он настрой игроков.

      -1
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