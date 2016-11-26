Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сборная России на Кубке конфедераций-2017 сыграет с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией

    Сегодня в Казани прошла жеребьевка Кубка конфедераций-2017, который летом состоится в России. Сборная России на правах хозяйки турнира попала в группу А под первым номером. Ее соперниками станут команды Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

    Отметим, что сборная России откроет турнир матчем с Новой Зеландией. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 17 июня. Против португальцев россияне сыграют 21 июня на стадионе «Открытие Арена», который будет называться «Спартак», а с мексиканцами – 24 июня на «Казань-Арене».

    Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи турнира состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.11.2016 18:28
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 27 ноября 2016, 11:40

      Нам в какую группу не попади-везде ...опа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 26 ноября 2016, 21:14

      Да какая разница кто соперники. Всем всё равно трещим. Распустить надо этих оленей.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 26 ноября 2016, 20:31

      Группа лёгкая, но мы то помним как наша сборная в лёгких группах выступает..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 26 ноября 2016, 20:29

      для наших все равно с кем играть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Игорь В 26 ноября 2016, 20:01

      Только с НЗ будет ничья, да и то ХЗ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 26 ноября 2016, 20:00

      Слабейшие соперники из возможных, посмотрим

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +83

      monkey1958 > roman230582 26 ноября 2016, 20:30

      Согласен, все команды можно пройти. Вопрос только 1, кто будет в сборной?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 > fortune-bva 26 ноября 2016, 22:35

      Лучше португалы чем Германия или Чили, т.е. из 1 корзины. Я же говорю лучший вариант из возможных

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1139

      Igornv 26 ноября 2016, 19:33

      класс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 ноября 2016, 19:22

      да, опозориться в такой слабой группе будет показательным

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      Jimmy7 26 ноября 2016, 19:05

      Наши специально всем сливали, чтобы на кубке и ЧМ всем утереть нос. Вангую. Скриньте!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Jimmy7 26 ноября 2016, 19:10

      А по русски можешь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 26 ноября 2016, 19:04

      Как обычно повезло со жребием! Считай одной ногой в финале! Всех порвём!)

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11