Ролан Гусев: «Как ни крути, полноценной замены Еременко не видно»

Экс-хавбек ЦСКА Ролан Гусев поделился впечатлениями от встречи красно-синих с «Рубином» (0:0) в рамках 15-го тура РФПЛ. По его словам, итог матча можно назвать справедливым.

«Ничейная игра – результат закономерен. ЦСКА, думаю, не хватило свежести и легкости после Лиги чемпионов. Кроме того, как ни крути, полноценной замены Еременко не видно. Да и Дзагоев не до конца здоров, не может играть весь матч.

Чалов понравился, оставил приятное впечатление. Молодой, старается. Но нужно понимать, что главное для нападающего – голы. Думаю, со временем они к нему придут. Нужно еще подождать.

Траоре? Уже даже как-то сложно его обсуждать. Наверное, он просто не подходит под стиль ЦСКА, под игровую философию команды. У армейцев же никогда прежде не было таких форвардов. При этом в другой команде, считаю, он смог бы заиграть», – сказал Гусев.