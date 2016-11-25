Руководство «Томи» пообещало погасить долги перед игроками в январе

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков сообщил, что президент клуба пообещал погасить задолженности перед футболистами в начале следующего года.

«У нас состоялся телефонный разговор с президентом клуба Жвачкиным. Речь шла о погашении задолженностей. Сергей Анатольевич – человек занятой и, к сожалению, лично встретиться с командой не смог, поэтому попросил донести до ребят суть нашего разговора.

В начале месяца должна состояться встреча руководства клуба, на которой будет обсуждаться тема погашения долгов. Будут обговорены варианты. А основной долг будет полностью погашен в январе. Так меня обнадежил Сергей Анатольевич», — сказал Петраков.