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    Малахов: «Завтра все внимание будет сконцентрировано на волшебных шарах»

    Известный телеведущий Андрей Малахов поделился ожиданиями от жеребьевки Кубка конфедераций-2017, которая пройдет завтра в Кзаани.

    «Все внимание будет сконцентрировано на волшебных шарах. Лена Исинбаева сейчас держит в руках судьбу континентов и стран. Помню, как радовалась Казань, когда город узнал, что здесь пройдет чемпионат мира. Надеемся, что самый главный шар окажется там, где надо», – заявил Малахов.

    Напомним, что на Кубке конфедераций примут участие сборные России, Германии, Португалии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии, а также команда, которая победит на Кубке африканских наций.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2016 14:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 25 ноября 2016, 18:16

      На Бомбардир уже влез балабол.

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    • ...
      Рейтинг: +19

      какой-то-тип 25 ноября 2016, 15:12

      Андрей Малахов - это новый футбольный эксперт? че он делает на футбольном сайте

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