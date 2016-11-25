Малахов: «Завтра все внимание будет сконцентрировано на волшебных шарах»

Известный телеведущий Андрей Малахов поделился ожиданиями от жеребьевки Кубка конфедераций-2017, которая пройдет завтра в Кзаани.

«Все внимание будет сконцентрировано на волшебных шарах. Лена Исинбаева сейчас держит в руках судьбу континентов и стран. Помню, как радовалась Казань, когда город узнал, что здесь пройдет чемпионат мира. Надеемся, что самый главный шар окажется там, где надо», – заявил Малахов.

Напомним, что на Кубке конфедераций примут участие сборные России, Германии, Португалии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии, а также команда, которая победит на Кубке африканских наций.