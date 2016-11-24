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    Бышовец: «Сомневаюсь, что в «Спартаке» покупаются игроки без ведома Карреры»

    Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец прокомментировал информацию, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера недоволен покупкой клубом вратаря «Амкара» Александра Селихова без его согласия. Голкипер подписал с красно-белыми контракт сроком на 4,5 года.

    «Я сомневаюсь, что такое может быть, потому что команда выстраивается, прерогатива комплектования и выбора игрока принадлежит, конечно же, главному тренеру. К сожалению, в некоторых клубах такая практика есть. Иногда президенты позволяют себе приглашать понравившихся игроков. Здесь важна не цена игрока, а его ценность. В свое время я тоже столкнулся с проблемой, что приглашались игроки, ставя меня перед фактом.

    Не считаю, что можно отказаться от Селихова, потому что хорошо играет Ребров. Тем более, что у голкиперов, как правило, не бывает конфликтов», – заявил Бышовец.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.11.2016 16:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 25 ноября 2016, 10:19

      Вот и я надеюсь, что всё это - утки от "доброжелателей"

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