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  • Хуммельс заявил, что у «Баварии» нет той игры, которая была при Гвардиоле

Хуммельс заявил, что у «Баварии» нет той игры, которая была при Гвардиоле

23 ноября 2016, 23:38
6

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс заявил, что у команды состоялся серьезный разговор в раздевалке после поражения в рамках Лиги чемпионов от «Ростова» (2:3). По словам немецкого футболиста, команда под руководством Карло Анчелотти не показывает того уровня игры, который был при Хосепе Гвардиоле в прошлом сезоне.

«У нас был серьезный разговор в раздевалке. Я не хочу обсуждать это с журналистами. Могу сказать только одно: у нас нет игры, которая была в прошлом году при Гвардиоле», – сказал Хуммельс.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Ростов Бавария Хуммельс Матс Анчелотти Карло Гвардиола Хосеп
Комментарии (6)
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АЛЕКС 58
1479935411
Кто-то ещё будет говорить о Ростове,как о колхозниках!? Браво Ростов!!!
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RedWhiteFans2
1479939551
Только не надо петь дифирамбы. Красавцы в конкретной игре. Но надо держать в руках трофей чтобы что то заявлять конкретно. Это все лишь одна хорошая победа.
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