Хуммельс заявил, что у «Баварии» нет той игры, которая была при Гвардиоле

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс заявил, что у команды состоялся серьезный разговор в раздевалке после поражения в рамках Лиги чемпионов от «Ростова» (2:3). По словам немецкого футболиста, команда под руководством Карло Анчелотти не показывает того уровня игры, который был при Хосепе Гвардиоле в прошлом сезоне.

«У нас был серьезный разговор в раздевалке. Я не хочу обсуждать это с журналистами. Могу сказать только одно: у нас нет игры, которая была в прошлом году при Гвардиоле», – сказал Хуммельс.