Лига чемпионов. «Ростов» одержал историческую победу над «Баварией»

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» на своем поле смог переиграть «Баварию». Счет на 35-й минуте игры открыли гости. Голом отметился Дуглас Коста. Под занавес первого тайма счет сравнял Сердар Азмун. После перерыва Дмитрий Полоз с пенальти вывел ростовчан вперед. Но не прошло и трех минут, как счет сравнял Хуан Бернат. Итоговый счет установил точный удар Кристиана Нобоа.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 5-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Бавария (Мюнхен) – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Коста, 35; 1:1 – Азмун, 44; 2:1 – Полоз, 49 (с пенальти); 2:2 – Бернат, 52; 3:2 – Нобоа, 66.

Ростов: Джанаев, Калачев (Тереньтьев, 87) , Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз (Саид, 90), Азмун (Григорьев, 82).

Бавария: Ульрайх, Бернат, Бадштубер, Боатенг (Хуммельс, 58), Рафинья, Алькантара, Саншеш (Мюллер, 73), Лам, Рибери, Левандовски, Коста.

Предупреждения: Гранат, 30; Гацкан, 57 – Боатенг, 48.

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