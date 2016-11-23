Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига чемпионов. «Ростов» одержал историческую победу над «Баварией»

Лига чемпионов. «Ростов» одержал историческую победу над «Баварией»

23 ноября 2016, 21:55
191

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» на своем поле смог переиграть «Баварию». Счет на 35-й минуте игры открыли гости. Голом отметился Дуглас Коста. Под занавес первого тайма счет сравнял Сердар Азмун. После перерыва Дмитрий Полоз с пенальти вывел ростовчан вперед. Но не прошло и трех минут, как счет сравнял Хуан Бернат. Итоговый счет установил точный удар Кристиана Нобоа.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 5-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Бавария (Мюнхен) – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Коста, 35; 1:1 – Азмун, 44; 2:1 – Полоз, 49 (с пенальти); 2:2 – Бернат, 52; 3:2 – Нобоа, 66.

Ростов: Джанаев, Калачев (Тереньтьев, 87) , Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз (Саид, 90), Азмун (Григорьев, 82).

Бавария: Ульрайх, Бернат, Бадштубер, Боатенг (Хуммельс, 58), Рафинья, Алькантара, Саншеш (Мюллер, 73), Лам, Рибери, Левандовски, Коста.

Предупреждения: Гранат, 30; Гацкан, 57 – Боатенг, 48.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ростов Бавария Нобоа Кристиан Полоз Дмитрий Коста Дуглас Бернат Хуан Азмун Сердар
Комментарии (191)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Амба Нагорск
1479927588
Ростов - Бавария 3:2 Теперь ты видел ВСЁ !
Ответить
VVM1964
1479927723
РОССИЯ !!! РОССИЯ !!! РОССИЯ !!! ВСЕХ С ПОБЕДОЙ !!! РОСТОВ - МОЛОДЧИНЫ !!! 3 ГОЛА В ВОРОТА БАВАРИИ ОЧЕНЬ ДОРОГОГО СТОЯТ .
Ответить
Shaitan.
1479927765
Огромные поздравления болельщикам Ростова. У вас команда героев. Праздник всей России устроили. Представляю что сегодня в Ростове будет твориться. Бердыев еще раз доказал что он лучший тренер в России.
Ответить
spaike
1479927847
Ростов - красавцы! Это лучший матч российской команды в еврокубках этого сезона!
Ответить
sobaka120982
1479927864
Бравоооо Россельмаш!!!!!! ЦСКА надо на стажировку в Ростов отправлять а слуцкого к бикиевичу шнурки шнуровать
Ответить
Александр 13
1479928038
Рейнгольд: «Ростов» – беда нашего футбола. Эта команда должна играть в первом дивизионе» . ГАВНО ЭКСПЕРТ
Ответить
Zeff
1479928049
Молодцы Ростов! Отличная игра! Просто праздник какой то!
Ответить
romario605
1479928060
Спасибо мужики!!!
Ответить
mdu86
1479929805
Тренеры РФПЛ едут за границу на стажировку, а надо в Ростов к Курбану Бекиевичу
Ответить
Serjoga
1479931197
Кони, Бомжи и и т.д. минусуйте сколько хотите, и кричите, что Ростов выставил автобуса! Забить 3 мяча БАВАРИИ-это не АВТОБУС! Ростов выглядит достойнее ЦСКА в ЛЧ! Молодцы ДОНЧАНЕ!
Ответить
Главные новости
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
1
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
8
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
4
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
13
Все новости
Все новости
Платини назвал Сафонова «решетом»
Вчера, 21:57
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
Вчера, 15:45
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
Вчера, 15:15
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
Вчера, 10:02
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
Вчера, 09:16
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
Вчера, 08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
Вчера, 08:15
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
Вчера, 00:12
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+