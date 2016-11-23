Радимов: «Чалову 18 лет, но он уже сильнее Траоре»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился наблюдениями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Байером» (1:1).

«ЦСКА очень понравился. Команда играла уверенно. Особенно хотел бы отметить Чалова: парню — 18 лет, а играл, как взрослый футболист. Во всяком случае Чалов в моем понимании однозначно сильнее Траоре. Удалось ли ЦСКА адаптироваться к игре без Еременко? Армейцы играли против «Байера», который сам играет и дает это делать другим. Еще стоит обратить внимание на такой факт, что в ЦСКА было мало легионеров, а большинство — россиян, что очень здорово и для нашей сборной. Хотя, конечно, перестроиться без такого футболиста высокого класса сложно.

Я думаю, что «Байер» очень хорошо разобрал манеру игры ЦСКА, которая сводится к созданию искусственных офсайдов в обороне, и наказал за это. Очевидно, что здесь имеет место домашняя заготовка. После того как ЦСКА сравнял счет, чаша весов могла склониться в любую сторону, но армейцы все равно были ближе к победе. В итоге видим тот результат, который должны принимать», – сказал Радимов.