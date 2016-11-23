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Радимов: «Чалову 18 лет, но он уже сильнее Траоре»

23 ноября 2016, 12:54
9

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился наблюдениями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Байером» (1:1).

«ЦСКА очень понравился. Команда играла уверенно. Особенно хотел бы отметить Чалова: парню — 18 лет, а играл, как взрослый футболист. Во всяком случае Чалов в моем понимании однозначно сильнее Траоре. Удалось ли ЦСКА адаптироваться к игре без Еременко? Армейцы играли против «Байера», который сам играет и дает это делать другим. Еще стоит обратить внимание на такой факт, что в ЦСКА было мало легионеров, а большинство — россиян, что очень здорово и для нашей сборной. Хотя, конечно, перестроиться без такого футболиста высокого класса сложно.

Я думаю, что «Байер» очень хорошо разобрал манеру игры ЦСКА, которая сводится к созданию искусственных офсайдов в обороне, и наказал за это. Очевидно, что здесь имеет место домашняя заготовка. После того как ЦСКА сравнял счет, чаша весов могла склониться в любую сторону, но армейцы все равно были ближе к победе. В итоге видим тот результат, который должны принимать», – сказал Радимов.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига чемпионов ЦСКА Байер Траоре Ласина Чалов Федор Радимов Владислав
Комментарии (9)
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bset
1479895222
Траоре домой. В Монако. Сидеть на лавке
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Asbjorn
1479895965
Да,Чалов вчера приятно удивил
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Dgad
1479897022
Траоре надо вернуть зимой обратно Монако, пусть дальше сидит там на лавке, или же ищет новый клуб. Игрок явно сдал,
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andrey23popov
1479903828
гнать раоре
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qwera 1969
1479915784
Гланое не поймать звезду. А так, парень перспективный.
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sour12
1479917944
не сказал бы, что сильней....просто траоре не хочет играть....но то как играет чалов и какие принимает решения...и его общий кпд....он на данный момент предпочтительней, ещё можно с молодёжного состава взять одного хорошего форварда и вопрос форварда в рпл решён. конечно для евро кубка нужен ваня или думбия........
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Бриг
1479933857
А что такого сделал Чалов? Не надо перехваливать мальчика-пусть хоть пару голов забьет.
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