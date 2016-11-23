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  • Джикия: «С российским паспортом пробиться в топ-клуб шансов в пять раз больше»

Джикия: «С российским паспортом пробиться в топ-клуб шансов в пять раз больше»

23 ноября 2016, 11:31
9

Защитник «Амкара» Георгий Джикия рассказал о личных мотивах, которые повлияли на него при выборе национальной команды.

«Общаюсь с людьми, которые ждут, что я приеду играть за сборную Грузии. Но у меня личные обстоятельства: пока еще я не готов менять паспорт и становиться в России легионером. Это обсуждалось с Гаджиевым, он сказал, что если мы с Идову будем играть за другие сборные, начнутся проблемы с составом.

А если мы перестанем быть востребованы в «Амкаре», то и в топ-клуб попасть будет сложно. С российским паспортом шансов в 5 раз больше. Сейчас надо хорошо закончить сезон с «Амкаром» – и тогда, возможно, появятся серьезные предложения», – признался Джикия.

Напомним, что ранее Станислав Черчесов привлек Георгия в сборную России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Грузия Россия Идову Брайан Джикия Георгий Гаджиев Гаджи Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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super.zenitchik
1479890278
Правильно мужик мыслит. Соображает!
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perm 242
1479890393
слова не мальчика, но мужа ...
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Фан666
1479890555
Фишру рубит Джикия
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filosof sparty
1479890681
Новоиспечённый "россиянин" очень некорректно вёл себя с Промесом- мог ведь травму нанести говнюк!!!
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Serhio1010
1479892965
Я думал скажет, что ХОЧЕТ выступать за сборную России...
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Igornv
1479894502
молодец
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melnicn
1479895543
Да-да
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zadira56
1479907346
По-хорошему удивлен его игрой! Продолжай также и дальше по нарастающей!
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СашкаГуров
1479992053
рапрап апр ар а
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