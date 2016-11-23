Джикия: «С российским паспортом пробиться в топ-клуб шансов в пять раз больше»

Защитник «Амкара» Георгий Джикия рассказал о личных мотивах, которые повлияли на него при выборе национальной команды.

«Общаюсь с людьми, которые ждут, что я приеду играть за сборную Грузии. Но у меня личные обстоятельства: пока еще я не готов менять паспорт и становиться в России легионером. Это обсуждалось с Гаджиевым, он сказал, что если мы с Идову будем играть за другие сборные, начнутся проблемы с составом.

А если мы перестанем быть востребованы в «Амкаре», то и в топ-клуб попасть будет сложно. С российским паспортом шансов в 5 раз больше. Сейчас надо хорошо закончить сезон с «Амкаром» – и тогда, возможно, появятся серьезные предложения», – признался Джикия.

Напомним, что ранее Станислав Черчесов привлек Георгия в сборную России.