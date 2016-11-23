Бонуччи ждет победы над загребским «Динамо» и первого места в группе

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи заявил, что его команде нужно обыгрывать любой ценой в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов загребское «Динамо» для выхода в следующий раунд турнира с первого места.

«Мы займем первое место в группе, если обыграем загребское «Динамо», но в футболе ничего не гарантировано.

Мы достойно ответили сопернику после пропущенного мяча и на пути домой можем думать о выходе в следующую стадию», – заявил Бонуччи.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Ювентус» завершился со счетом 1:3.