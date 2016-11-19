Срна: «Ярмоленко мог бы заиграть за сильный клуб топового чемпионата»

Капитан «Шахтера» Дарио Срна считает, что хавбек киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко должен перейти в один из топовых чемпионатов Европы.

«Знаю, что сейчас показываю не самый свой лучший футбол, как у любого игрока бывают спады, но я себя физически хорошо чувствую, уже восстановился, буду только прибавлять.

Мне жаль Ярмоленко, что ему не удается попробовать свои силы в топовом чемпионате. Считаю, что он заслужил это право, так как тащит «Динамо» на своих плечах уже несколько лет. Ярмоленко может играть за сильный клуб топового чемпионата.

«Барселона»? Я не хотел бы комментировать это. Я профессионал, у меня есть контракт, считаю неправильно говорить о моей карьере в другом клубе», – сказал Срна в интервью 112.