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    Жемалетдинов и Лестьенн – в стартовом составе «Рубина», Азмун – на острие атаки у «Ростова»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 14-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Ростовом». В стартовом составе хозяев появятся Рифат Жемалетдинов и Максим Лестьенн. У гостей на острие атаки выйдет Сердар Азмун.

    «Рубин»: Рыжиков, Камболов, Бурлак, Жемалетдинов, Набиуллин, М'Вила, Санчес, Самбрано, Рочина, Лестьенн, Жонатас.

    Запасные: Нестеренко, Устинов, Кверквелия, Бергстрем, Бауэр, Сонг, Оздоев, Гекдениз, Ахметов, Цакташ, Девич, Самуэль.

    «Ростов»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Гацкан, Калачев, Нобоа, Полоз, Ерохин, Азмун.

    Запасные: Комиссаров, Медведев, Терентьев, Гуйе, Григорьев, Киреев, Байрамян, Думбия, Саид, Препелицэ, Бухаров.

    Матч состоится на стадионе «Казань-Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

    Источник: РПЛ

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    18.11.2016 18:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +183

      baslim10z 18 ноября 2016, 18:47

      Вообще-то, Нобоа и Препелицэ.

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      Рейтинг: +176

      gencha19 18 ноября 2016, 18:45

      Ростов в боевом- это радует.

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