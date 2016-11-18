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    Каррера заявил, что постоянно находится в контакте с Конте

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что постоянно поддерживает связь с рулевым «Челси» Антонио Конте. Напомним, оба специалиста в одно время входили в тренерский штаб туринского «Ювентуса» и сборной Италии.

    «Мы постоянно созваниваемся с Антонио и обсуждаем с ним тренерскую работу в чужих для нас странах. Мы говорим о тех проблемах, которые есть у нас в чужих культурах. Мне нравится в России, нравится снег, я легко переношу холод и рад, что возглавляю такую команду, как «Спартак», – сказал Каррера.

    После 13-ти туров красно-белые возглавляют таблицу РФПЛ.

    Источник: ТАСС

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    18.11.2016 14:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 19 ноября 2016, 05:24

      Действует постоянно опция"Звонок другу!" ))

      0
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 18 ноября 2016, 21:43

      Конте, давай помогай тогда Каррере!) Чемпионство завоёвывать!

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 ноября 2016, 20:24

      Уж как мы рады! Главное не сбавлять обороты, и всё будет так как надо!

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 ноября 2016, 17:46

      Опция "звонок другу"))))

      3
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      Рейтинг: +175

      Freux > ЖОРРО 18 ноября 2016, 17:53

      опция"помощь друга)

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      Рейтинг: +264

      IVAN53 > ЖОРРО 18 ноября 2016, 18:07

      опция" красавчик помоги))

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Freux 18 ноября 2016, 18:56

      Да да,я это и имел ввиду))))

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      Рейтинг: +100980

      zigbert 18 ноября 2016, 15:12

      Респект Каррере.

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