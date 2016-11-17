Лукашенко: «Сборные России и Белоруссии заслуживают сами знаете чего»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко критически отозвался об уровне игры сборной России. По мнению главы государства, перед тренерским штабом россиян поставлена практически невыполнимая задача – за короткий срок собрать боеспособный коллектив.

«Что касается футболистов наших и ваших — не хочу грубо говорить, но они заслуживают сами знаете чего. Особенно российские — страна такие средства вкладывает, и я уже за вас болею: нас на чемпионате мира не будет, это стопроцентно.

Я болею за вас, чтобы не стыдно было россиянам, чтобы хотя бы групповой турнир прошли. Будем болеть за российскую команду, хотя, пока, вы видите, радоваться нечему. Футболисты за год-два, за пятилетку не появляются, и суперкоманду за это время создать невозможно.

Вообще-то я футболист в своей спортивной специальности. В хоккей я играю по несчастью. Но травма колена вынудила заниматься хоккеем. Хотя и там несладко — колени должны быть здоровы везде», – заявил Лукашенко.