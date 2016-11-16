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  • Черчесов: «Есть ли перспективы у Жиркова и Самедова? Мы не смотрим в паспорт»

Черчесов: «Есть ли перспективы у Жиркова и Самедова? Мы не смотрим в паспорт»

16 ноября 2016, 23:38
1

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи «После футбола» подчеркнул, что в национальной команде должны быть не только молодые, но и опытные футболисты.

– Получилось так, что на самых челночных позициях сыграли возрастные опытные игроки – Юрий Жирков и Александр Самедов. В этом есть будущее?

– В этом есть перспектива. Мы не смотрим на паспорт. Опять же, в команде должно быть несколько опытных игроков, но не 80 процентов. Мы же тоже все оцениваем, прослеживаем рост игроков.

– Зачем было вызывать на сбор Акинфеева, а не дать сыграть Крицюку, Джанаеву или Беленову?

– Потому что главный тренер принял такое решение.

– А почему тренер так решил?

– Мы же с вами говорим о том, что в контрольных матчах тоже нужно добиваться результата. Нужен баланс в команде, надо, чтобы был опытный вратарь. Кстати, нужно отметить, что все голкиперы работают, проявляют себя хорошо. Вообще, хотелось бы избежать травм, и чтобы не было ротации во вратарской линии.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Самедов Александр Акинфеев Игорь Жирков Юрий Джанаев Сослан Беленов Александр Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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Dammit
1479333845
Насчёт Сэма всё верно. Понимаю, что его возраст далеко не юношеский, но он реально выглядел лидером сборной как минимум в первом тайме матча с Румынией, и не только. По движению не уступал никому, даже тем, кто на почти десяток лет младше. Желаю ему сыграть на домашнем ЧМ, несмотря на его годы, заслужил. Как и Жирков.
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