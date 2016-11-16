Бубнов: «Нужно быть честным – Оздоев забил Румынии из офсайда»

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что гол в товарищеском матче между Россией и Румынией был забит из офсайда. Напомним, на 93-й минуте игры Магомед Оздоев забил единственный мяч в этом матче.

«Здорово, что боролись до последних минут и в итоге забили гол. Хотя нужно быть честными — забит он из офсайда, который просмотрели судьи. Я пообщался на эту тему с Сергеем Хусаиновым, и он все подробно рассказал — это офсайд. Возможно, в момент удара по воротам Полозом Оздоев находился в пассивной фазе, но когда мяч отскочил к нему, она стала активной, и нужно было поднимать флажок. Так что получается — сборной дважды повезло в этом матче», – сказал Бубнов.