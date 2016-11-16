Ловчев: «Кокорин – пустышка. От него мяч на метр отскакивает, когда его выводят один на один»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев остался доволен игрой сборной России в товарищеском матче против команды Румынии (1:0).

– Черчесов все-таки всколыхнул команду. Помните, он после матча с Катаром сказал: «Они приехали играть, а надо выигрывать». Я не надеялся на класс, технику, тактику. Какая техника, если мяч на метр отскакивает от Кокорина, когда его в штрафной выводят один на один? Но они рвали! Начали с первых минут прессинговать, хотя этому надо учиться всей командой. Это не просто так, сказал: «Сегодня прессингуем» и начали отбирать мячи, надо много определенных тренировок провести. Тут Могилевец не накроет, там еще кто-то и прессинг начал разрушаться. Однако на каждом участке поля я видел злых людей, обиженных на прессу. Это единственное, что могло помочь.

То, что сделал Семенов, когда в штрафной хватал соперника за футболку и надо было назначать пенальти в наши ворота, доказывает – россияне были заведены. Люди дрались, такую команду мне хотелось смотреть.

– Много критиковали главного тренера Станислава Черчесова. Как он вел игру, как влиял на ее ход?

– В какой-то момент наш прессинг стал «остывать», поэтому тренер выпустил Полоза, Оздоева и Ерохина. Именно эти люди добавили в концовке – Полоз и Ерохин организовали прессинг на чужой половине поля, отобрали мяч и пошла атака. Они были неравнодушны к исходу матча, играли сердцем. Мне хочется болеть за такую команду. После позорного матча с Катаром тренеры смогли завезти команду, это делает им честь.

По тактике-то все понятно – три центральных защитника, два фланговых – Жирков и Самедов, именно они поначалу были самыми заметными. Завелись сами, завели соперников и пошла игра от ножа, она была интересной, смотрибельной. А с точки зрения качества футбола, исполнения – работы еще много. Этой осенью Черчесов посмотрел много игроков. Мы теперь точно знаем, на кого можем надеяться, а на кого – нет. Васю Березуцкого придется вызывать.

Мы поняли – у нас очень скудные резервы, поэтому без борьбы и желания ничего не выиграем.

– Больше других вы в последние дни критиковали Кокорина, называя его пустышкой. Кажется, форвард так и не исправился?

– Этот парень растерял столько мастерства! Его лицо ничего не выражало. В отличие от лиц других ребят, которые на поле расстраиваются, радуются. Ему было многое дано… Я повторюсь – Кокорин практически пустышка. Он запарывал моменты. Хотя один создал, когда отдавал Полозу. Вот Полоз все время нацелен на то, чтобы убежать за спины защитников, только отдавай ему мяч.

Уверен, Черчесов будет вызывать Кокорина и впредь. Конечно, и Дзюбу со Смоловым, когда поправятся, тоже.