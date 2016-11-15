Кудряшов поставил себе четверку за матч с Румынией

Защитник сборной России Федор Кудряшов оценил свои действия в товарищеском матче против команды Румынии (1:0).

«Если ты играешь за «Терек» или за национальную команду, то на «Ахмат-Арене» тебя ждет сумасшедшая поддержка. В этот раз зрители тоже гнали нас вперед, поддерживали до 93 минуты. Конечно, было бы обидно, если бы мы не забили. Понравилось, как мы бились на поле. Именно этого нам не хватало в Катаре.

Даже если бы мы сыграли вничью или проиграли, мне было бы очень стыдно. Но в этот раз с первой минуты было видно, как все бились, пластались. Претензии к нам минимальные должны быть. Не знаю, как Александр Бубнов оценит мои действия, но себе я бы поставил четверку в этом матче.

Станислав Черчесов после игры сказал нам, что было важно победить после поражения, сказал, что мы должны почувствовать дух борьбы, дух победы, сказал, что будем работать дальше. Если бы мы играли в защите так же, как с Катаром, у нас были бы большие проблемы. Но после поражения нам подсказали, как действовать в обороне. Думаю, на следующем сборе мы извлечем правильные уроки из этих ошибок», – сказал Кудряшов.