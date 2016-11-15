Даум: «Не знаю, кто был за микрофоном и заводил стадион, но это плюс к антуражу»

Главный тренер сборной Румынии Кристоф Даум поделился впечатлениями после товарищеского матча против команды России (0:1).

«Я получил очень много полезной информации о команде, об игроках, которые редко выходили на матчи. Это был не только товарищеский, но и тестовый матч. Хорошо, что в матче с Россией некоторые мои игроки получили шанс. Были неплохие комбинации, атаки, в первом тайме мы могли забить России. Я удовлетворен той информацией, которую получил. Думаю, счет 0:0 был заслуженным, мы пропустили необязательный гол. Моментов было не так много, но России повезло больше», – сказал Даум.

Также специалист оценил атмосферу на «Ахмат-Арене».

«Мне очень понравился полный стадион, поддержка болельщиков, все прошло блестяще, я был впечатлен. Я не знаю, кто был за микрофоном и заводил стадион. Вообще в товарищеских матчах редко бывает такая поддержка. Сегодня была анимация, поддержка через микрофон – мне кажется, это было лишь плюс к антуражу».