Джеррард объявил об уходе из «Лос-Анжделес Гэлакси»

Полузащитник «Лос-Анжделес Гэлакси» Стивен Джеррард завершит выступление за американский клуб после истечения действующего контракта, который закончится в ноябре.

«Я был рад познакомиться с этой лигой и этим прекрасным клубом, который продолжает расти. Теперь я хочу проводить больше времени с семьей, раздумывая о следующем шаге в своей карьере», – приводит слова Джеррарда официальный сайт «Лос-Анжделес Гэлакси».

Джеррард присоединился к калифорнийскому клубу летом 2015 года, провел за него 34 матча, забил пять голов и отдал 14 результативных передач. Ранее сообщалось, что следующей командой игрока может стать «Селтик».