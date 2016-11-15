Во время матча Италия – Германия протестируют видеоповторы

Сегодняшний товарищеский матч между сборными Италии и Германии пройдет с использованием системы видеоповторов. За ключевыми моментами встречи будут следить два видеоассистента. В частности, система станет отслеживать правомерность назначения пенальти, вынесения карточек, взятия ворот. Однако судья матча не сможет просматривать повторы эпизодов игры.

Напомним, матч Италия-Германия пройдет в Милане. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 22:45 по московскому времени.