Кадыров: «Попрошу игроков сборной России красиво и уверенно победить Румынию»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подчеркнул, что ожидает от сборной России только победы в завтрашнем матче против команды Румынии. Напомним, встреча состоится в Грозном и начнется в 19:00 по московскому времени.

«У румын хорошая команда, но мы сильнее на самом деле. Мы поможем нашей дружине горячей поддержкой, а ребята должны показать хорошую игру и выиграть. Другого исхода быть не должно! Я уверен, что завтра будет зрелищная игра, настрой у ребят есть, а «Ахмат-Арена» поможет.

Попрошу игроков сборной красиво и уверенно победить в предстоящем матче», – заявил Кадыров.