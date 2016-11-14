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  • Кадыров: «Попрошу игроков сборной России красиво и уверенно победить Румынию»

Кадыров: «Попрошу игроков сборной России красиво и уверенно победить Румынию»

14 ноября 2016, 23:08
16

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подчеркнул, что ожидает от сборной России только победы в завтрашнем матче против команды Румынии. Напомним, встреча состоится в Грозном и начнется в 19:00 по московскому времени.

«У румын хорошая команда, но мы сильнее на самом деле. Мы поможем нашей дружине горячей поддержкой, а ребята должны показать хорошую игру и выиграть. Другого исхода быть не должно! Я уверен, что завтра будет зрелищная игра, настрой у ребят есть, а «Ахмат-Арена» поможет.

Попрошу игроков сборной красиво и уверенно победить в предстоящем матче», – заявил Кадыров.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Румыния
Комментарии (16)
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Black Giz
1479155546
После этих слов у ребят из сборной России испарина на лбу приступила)))
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fantom23
1479155720
В очередной раз верим в ребят и надеемся!!!
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marslond
1479157266
Тогда наши точно выиграют
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woyser
1479160014
После такой речи, многие "футболисты" до игры завершат футбольную карьеру.
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KROFF
1479160214
Просто возьми микрофон!
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Андрей 26 rus
1479160780
Их не просить надо а заставлять либо гнать с сборной вообще зажрались
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Doktor Dik
1479161663
Может Рамзана Кадырова главным тренером назначить??? Результат точно будет!!!
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Warrior God
1479162526
Мотиватор из него не плохой это точно)
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ДАША Д
1479175392
А кто не будет играть красиво, то получит микрофон в одно место после матча.
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Фан666
1479186614
Раз Рамзан попросил, то точно выиграют. Рамзана никому обижать нельзя, ни нашим ни румынам.
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