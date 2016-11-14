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    Семин: «Нынешний «Локомотив» на пути к «тому самому» «Локомотиву»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал мнение относительно фразы бывшего президента красно-зеленых Ольги Смородской. Напомним, экс-глава железнодорожников ранее заявила: «Я бы хотела посмотреть, кто еще что выиграет за шесть или восемь лет».

    «Мы станем чемпионами, если будем иметь столько времени и финансов. Нынешний «Локомотив» на пути к тому самому «Локомотиву». Главное – выполнять все требования. По последним играм я вижу, что требования в большей степени выполняются, но, наверное, еще не всe так гладко, как хотелось бы, поэтому не обходимся без поражений», – сказал Семин в эфире программы «Спортивный интерес» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2016 18:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 15 ноября 2016, 13:56

      Старый паровоз лучше двух новых!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 ноября 2016, 21:15

      Поживем увидим ! Буду очень этому рад !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 ноября 2016, 18:52

      Нашёл Петушок,всё-таки..
      Палыч..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 ноября 2016, 18:49

      Закройте смородину

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 14 ноября 2016, 18:48

      Шпалыч!! сам то веришь в то, что говоришь?? там были люди УМЕЮЩИЕ И ХОТЯЩИЕ играть.. а сейчас?.. тьфу..

      -2
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