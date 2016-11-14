Кадыров поприсутствовал на тренировке сборной России

На сегодняшнем тренировочном занятии сборной России накануне контрольной игры с Румынией поприсутствовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в компании президента «Терека» Магомеда Даудова. Матч состоится в Грозном на «Ахмат-Арене» во вторник, 15 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

В подарок Кадыров получил футболку национальной команды с первым номером, а после сфотографировался в главным тренером сборной Станиславом Черчесовым.