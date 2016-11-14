Мюллер: «Зачем вообще нужны игры с командами уровня Сан-Марино?»

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер после матча четвертого тура группового раунда отборочного этапа к ЧМ-2018 против Сан-Марино (8:0) заявил, что не считает нужным проводить игры с настолько слабыми соперниками.

«Игры с командами уровня Сан-Марино вообще не относятся к профессиональному футболу. Для чего они нужны, тем более учитывая такой напряженный график? Понимаю, что для них это событие – сыграть против чемпионов мира, но подобные матчи – никому не нужный риск», – заявил Мюллер.