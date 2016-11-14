Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мюллер: «Зачем вообще нужны игры с командами уровня Сан-Марино?»

Мюллер: «Зачем вообще нужны игры с командами уровня Сан-Марино?»

14 ноября 2016, 13:45
11

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер после матча четвертого тура группового раунда отборочного этапа к ЧМ-2018 против Сан-Марино (8:0) заявил, что не считает нужным проводить игры с настолько слабыми соперниками.

«Игры с командами уровня Сан-Марино вообще не относятся к профессиональному футболу. Для чего они нужны, тем более учитывая такой напряженный график? Понимаю, что для них это событие – сыграть против чемпионов мира, но подобные матчи – никому не нужный риск», – заявил Мюллер.

Источник: Corrieredellosport
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Германия Сан-Марино Мюллер Томас
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Алексей1988
1479120870
Да давно пора сделать изменить правила по дивизионам. Это реально абсурд.. В играх, где одна команда пропускает 8 мячей и за всю игру ни разу не нанесла удар по воротам.
Ответить
Dob13
1479121513
Кокорин: зачем нам играть с командами топ уровня, если мы не можем справиться с командами, такими как Катар, тем более учитывая такой напряженный график?
Ответить
bset
1479123898
Мюллер: "Вы что думали, что мы этот колхоз не обыграем?"
Ответить
Protosser
1479128385
Нам бы законодательно ограничить участие нашей сборной с командами ВЫШЕ уровня Сан-Марино..
Ответить
+50/-50
1479131655
Действительно, зачем?
Ответить
Atoniq
1479135127
Это для Мюллера не нужный риск,а вот для целой команды Сан-Марино это гигантский опыт на многие года,может после таких игр маленькие сан-мариновцы начнуть равняться на чемпионов мира,стремиться к мечте выйграть чемпионат...гляди через несколько лет Сан-Марино еще прогремит...
Ответить
cska-62
1479136142
Раньше все эти команды-гномики боролись между собой, чтобы попасть в обычную группу... Какое-то число из них (лучшие!) проходили... Там, правда, ничего не демонстрировали особо, но иногда делали сенсации. Теперь играют все! Если завтра какая-нибудь Франция распадётся на сотню или тысячу Халифатов (что не исключено!), то все они вступят в ФИФА и УЕФА и попадут в группы... Сколько там групп будет нужно? Чтобы поучаствовал и Халифат северо-западного пригорода города Руана? Да ещё и не попал в одну группу с третьим по счёту Халифатом к югу от Руана?
Ответить
Garrincha58
1479137511
новое руководство ФИФА и УЕФА еще хотят увеличить кол-во команд на турнирах вот тогда и может Сан Марино попадет или какая нибудь Буркина Фассо с Руандой
Ответить
Главные новости
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
1
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
1
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
11:45
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
7
Сафонов оценил победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
11:08
2
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
7
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
Вчера, 15:40
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
Вчера, 01:00
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+