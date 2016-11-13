Ловчев: «Игра России против Катара – плевок в лицо всей стране»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился впечатлениями от игры сборной России, отметив, что поражение национальной команды в товарищеском матче против Катара (1:2) является «плевком в лицо всей стране».

– Играть так и против такой команды – это плевок в лицо всей стране. У футболистов сборной должна быть совесть. Если она есть, то после поражения заставит три дня крепко подумать, а на четвертый – выскочить на поле и разорвать на куски следующего соперника. Когда-то великий Николай Петрович Старостин говорил нам: «Плохая игра – перед хорошей». И мы понимали, что после неудачного матча следующий нужно обязательно выигрывать. Но у нынешних игроков сборной, по-моему, даже близко нет подобных мыслей, поэтому никаких изменений в будущем я не вижу.

– То есть дело не только в самом результате, что мы проиграли «какому-то» Катару?

– Конечно, нет – проиграть можно, если народ, болельщики будут уверены, что футболисты на поле старались, но что-то не получилось. А разве мы увидели у нашей сборной хоть какое-то старание в матче с Катаром?