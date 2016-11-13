Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев: «Игра России против Катара – плевок в лицо всей стране»

Ловчев: «Игра России против Катара – плевок в лицо всей стране»

13 ноября 2016, 12:24
25

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился впечатлениями от игры сборной России, отметив, что поражение национальной команды в товарищеском матче против Катара (1:2) является «плевком в лицо всей стране».

– Играть так и против такой команды – это плевок в лицо всей стране. У футболистов сборной должна быть совесть. Если она есть, то после поражения заставит три дня крепко подумать, а на четвертый – выскочить на поле и разорвать на куски следующего соперника. Когда-то великий Николай Петрович Старостин говорил нам: «Плохая игра – перед хорошей». И мы понимали, что после неудачного матча следующий нужно обязательно выигрывать. Но у нынешних игроков сборной, по-моему, даже близко нет подобных мыслей, поэтому никаких изменений в будущем я не вижу.

– То есть дело не только в самом результате, что мы проиграли «какому-то» Катару?

– Конечно, нет – проиграть можно, если народ, болельщики будут уверены, что футболисты на поле старались, но что-то не получилось. А разве мы увидели у нашей сборной хоть какое-то старание в матче с Катаром?

Источник: «Спорт день за днем»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Катар Ловчев Евгений
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sochi-2013
1479029523
Мысль одна: владение мячом, ради этого самого владения. Передача ближнему и назад.Что с ним дальше делать, пока тренер не объяснил. Может, через год например, начнут по воротам бить. Для начала хотя бы по своим.
Ответить
acer2003
1479029931
Прав на 1000% ,и плевок и пинок в зад !
Ответить
Zeff
1479030718
Спартаковская сборная. Мечта идиота.
Ответить
BarStep
1479032485
Да, согласен. Но я вижу проблему в другом: наши, так называемые сборники, в своих клубах выглядят относительно не плохо только в "подъиграше" на лигоонеров. А когда собираются вместе, они не понимают что им делать дальше, ведь ни в одной линии нет настоящего лидера - все подносчики снарядов. И тренер такой же - самостоятельных решений не принимает...
Ответить
Niepel
1479032811
Долой легионеров, долой иностранных тренеров!
Ответить
+50/-50
1479035602
- " У футболистов сборной должна быть совесть". Нет. Не должно быть. В мире капитала совесть заменяется прибылью. Получение прибыли, это основа каппрогресса. А чем ты её получишь, это другое дело - финансы, машины, квартиры, путёвки, борзые щенки. И тем более не важно, КАКИМ ОБРАЗОМ ты её получишь. Странно, что Ловчев вдруг о ней ( совести ) вспомнил.
Ответить
woyser
1479037689
Вот именно проигрывать можно, но если ты играешь стараешься и тебя поймут. А эти бараны даже на ЧЕ не захотели шевелиться, хотя другие команды рвали и метали, чего мы ждёт от товарников, они ведь там просто номер отбывают.
Ответить
Chernyi Lis
1479039709
А зачем стараться если на счету миллионы-миллиарды - когда обеспечены не то что их дети, а правнуки..
Ответить
compka
1479039717
Пригласите Бердыева пока время есть.
Ответить
Алексей1988
1479040064
А кто шампусик в Монако уже попивает :)
Ответить
Главные новости
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
1
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
11:45
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
7
Сафонов оценил победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
11:08
2
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
6
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
Вчера, 15:40
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
Вчера, 01:00
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+