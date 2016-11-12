На матче Россия – Румыния будет создан фан-сектор «Кавказ»

Во время товарищеского матча между сборными России и Румынии на трибунах будет организован фан-сектор «Кавказ». Об этом заявил менеджер «Терека» Александр Федосеев. Напомним, встреча пройдет 15 ноября на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Мы организовали фан-сектор «Кавказ» на стадионе, в котором будут присутствовать болельщики из всех шести субъектов СКФО (Северо-Кавказский федеральный округ). Этот матч позиционируется не только как событие Чеченской Республики, а, скорее всего, СКФО. Приедут главы регионов, министры спорта, парламентарии, помимо больших гостей РФС. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров будет присутствовать на матче, ждем списки руководителей из регионов», – сказал Федосеев.