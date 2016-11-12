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На матче Россия – Румыния будет создан фан-сектор «Кавказ»

12 ноября 2016, 23:33
28

Во время товарищеского матча между сборными России и Румынии на трибунах будет организован фан-сектор «Кавказ». Об этом заявил менеджер «Терека» Александр Федосеев. Напомним, встреча пройдет 15 ноября на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Мы организовали фан-сектор «Кавказ» на стадионе, в котором будут присутствовать болельщики из всех шести субъектов СКФО (Северо-Кавказский федеральный округ). Этот матч позиционируется не только как событие Чеченской Республики, а, скорее всего, СКФО. Приедут главы регионов, министры спорта, парламентарии, помимо больших гостей РФС. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров будет присутствовать на матче, ждем списки руководителей из регионов», – сказал Федосеев.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Румыния
Комментарии (28)
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ttter
1478985455
Промолчу...
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Тraumtanzеr
1478985682
Клоуны ебаные.
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Sergej-74
1478985932
начинается............
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ttter
1478986130
Лучше расскажите как вы билеты раздавали на матч)))
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multiscan
1478987021
Докатились! За нашу сбродную уже кроме Кавказа и болеть не хочет!
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Lilipyt
1478987705
Интересно Кадыров будет орать в микрофон судью на мыло или что-то типо этого
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Тraumtanzеr
1478989274
Потом они выебываются мол фанаты не дружны.А сами разделяют.
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woyser
1478993898
Это, что за шиза? Они совсем уже поприпухли! Чистой воды сепаратизм и откровенная русофобия! Что за разделение болельщиков по национальному признаку на игре сборной? Пускай тогда на эту игру и набирают игроков из так называемого СКФО.
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MaxiUs
1479030204
я вообще предлагаю основу сборной составить из футболистов, терека, амкара, Дзагоева, аршавина вернуть и натурализовать бразильца нападающего.
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exreporter
1479038212
по-моему, игра СБОРНОЙ - это как раз возможность болеть вместе ВСЕМ. Не разбиваясь на не Кавказ и Кавказ тем более. Если бы это был турнир команд Сибири, Кавказа, Урала и других федеральных округов, другое дело. А тут это не очень уместно.
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