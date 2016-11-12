Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Онопко: «Березуцкие и Игнашевич – лучшие. Нет футболистов, способных с ними конкурировать»

Онопко: «Березуцкие и Игнашевич – лучшие. Нет футболистов, способных с ними конкурировать»

12 ноября 2016, 20:33
22

Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением, почему защитникам московского клуба Алексею и Василию Березуцким и Сергею Игнашевичу долгие годы не было альтернативы в сборной России. По мнению специалиста, в стране нет футболистов, способных конкурировать с ними в оборонительной линии.

– Почему в сборной столько лет нет конкуренции Игнашевичу и братьям Березуцким?

– Позиция центрального защитника – очень специфическая. Да, в России таких игроков не так много. В ведущих отечественных клубах больше иностранцев. А почему играют Игнашевич и Березуцкий? Потому что они – лучшие. Нет футболистов, способных с ними конкурировать. И такая проблема не только у центральных защитников, но и у всего нашего футбола. Если брать другие страны, приведу пример Испании, то там на каждую позицию всегда по пять конкурентов. А я еще не сравниваю Россию с Испанией по населению.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Онопко Виктор
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
saidd
1478972226
Лучшие, после Онопко...
Ответить
vsolon
1478972879
ковтун лучше
Ответить
Serjoga
1478973317
Лучшие? Что-то в последнее время ни одного "сухого" матча с их участием! Пусть эти лучшие вместе с Акинфеевым играют только в ЦСКА!
Ответить
cska-62
1478973994
Тут Онопко прав. Но годы идут, а молодёжь не подтянули. Ни в клубе, ни в сборной. И это тоже факт! Василия и Алексея ещё может хватить на ЧМ-2018, а дальше? Но и хватит их только в том случае, если в ЦСКА появится ТРЕНЕР! И команда заиграет в футбол, а не в вымучивание очков "а ля Слуцкий".
Ответить
shikari__
1478975283
По населению если сравнивать, то Китай и Индия лучше всех должны играть выходит.
Ответить
zenit888
1478975885
Онопко - фуфло, как и его Игнашевичи и Березуцкие.
Ответить
lordmrv
1478976278
Особенно это видно по ЦСКА
Ответить
арейская
1478999798
Я тоже так думаю, нет альтернативы , как вы их называете "берёзам", про Игнаша пока промолчу, а что касается, допустим Васи, сколько раз он спасал, казалось бы в проигрышном матче? Ага, молчите, потому что лупить-то нечем, а он лупил, и Лёха был бы таким, если позиция позволила играть, а не сидеть на лавке
Ответить
SpЕcUsIc
1479019725
Было бы глупо,если бы Онопко сказал по другому,я уверен есть у нас нормальные защитники,просто надо искать их и направлять в нужное русло...
Ответить
esperado911
1479030362
Онопко предательское дерьмо!!!!
Ответить
Главные новости
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
1
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
11:45
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
7
Сафонов оценил победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
11:08
2
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
6
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Только 1 человек в «ПСЖ» получил за Суперкубок УЕФА от L’Equipe оценку выше, чем у Сафонова
10:03
3
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
6
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
24
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
7
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
11
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
20
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+