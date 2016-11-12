Онопко: «Березуцкие и Игнашевич – лучшие. Нет футболистов, способных с ними конкурировать»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением, почему защитникам московского клуба Алексею и Василию Березуцким и Сергею Игнашевичу долгие годы не было альтернативы в сборной России. По мнению специалиста, в стране нет футболистов, способных конкурировать с ними в оборонительной линии.

– Почему в сборной столько лет нет конкуренции Игнашевичу и братьям Березуцким?

– Позиция центрального защитника – очень специфическая. Да, в России таких игроков не так много. В ведущих отечественных клубах больше иностранцев. А почему играют Игнашевич и Березуцкий? Потому что они – лучшие. Нет футболистов, способных с ними конкурировать. И такая проблема не только у центральных защитников, но и у всего нашего футбола. Если брать другие страны, приведу пример Испании, то там на каждую позицию всегда по пять конкурентов. А я еще не сравниваю Россию с Испанией по населению.