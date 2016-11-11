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  • Кокорин: «У нас новая сборная, нужно время, чтобы сыграться»

Кокорин: «У нас новая сборная, нужно время, чтобы сыграться»

11 ноября 2016, 14:15
21

Нападающий сборной России Александр Кокорин заявил, что футболисты национальной команды недооценили соперника в товарищеском матче с Катаром (1:2). Напомним, футболист не реализовал пенальти.

– Чем объясните такую невразумительную игру сборной?

– Конец года, много игр, у многих ребят есть проблемы со здоровьем. Некоторые у нас недавно дебютировали и пока вливаются. У нас новая сборная, нужно время, чтобы сыграться. Но понятно, что это не оправдание. Вчера были моменты, когда Катар нас не то чтобы переигрывал, но хорошо играл, держал мяч. Мы сами позволяли.

– Показалось, что после гола вы бросили играть.

– Не бросили. Но слишком рано поверили, что можем забить еще 2-3 мяча. Зря поверили.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Катар Кокорин Александр
Комментарии (21)
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Totti11
1478863121
У многих ребят есть проблемы со здоровьем!??? Приглашай их в Монако здоровье поправить!!! И Пашку Мамаева захвати, а то опять прихворал!!! :)))
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Rzn_za_cska
1478866194
Тебя с кем не поставь не сиграншься
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СашкаГуров
1478867098
чёрт
Ответить
Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12
1478868370
извечная Российская проблема,забив гол первыми,положить болт на противника,мол мы чемпионы,а вы никто! уже столько раз на эти грабли наступаем,что на лбу уже не шишка,а рог вырос!
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Drapik
1478868772
Кокорин нужен в сборной, чтобы было на кого сваливать неудачи.
Ответить
maior-60
1478870985
Чучело огородное: ни играть ни пить, ни говорить.
Ответить
+50/-50
1478871705
Посредственность. Мышь серая.
Ответить
Пельш 1
1478875756
Опять отмазки пошли: трава не той высоты, ноги кривые, ветер не туда дул!!!!ОЛЕНИ!!!!!
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ruverzema29rus
1478882731
дело даже не в сыгранности, тупо никто не мог отдать точную передачу на ход в штрафную... это дно!!! верните Семака и Зырянова!!!
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Георгий 07 01 93 рус
1478885753
Что этот бездарный футболер говорит вообще???бред...особенно много игр!!!
Ответить
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