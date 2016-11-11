Кокорин: «У нас новая сборная, нужно время, чтобы сыграться»

Нападающий сборной России Александр Кокорин заявил, что футболисты национальной команды недооценили соперника в товарищеском матче с Катаром (1:2). Напомним, футболист не реализовал пенальти.

– Чем объясните такую невразумительную игру сборной?

– Конец года, много игр, у многих ребят есть проблемы со здоровьем. Некоторые у нас недавно дебютировали и пока вливаются. У нас новая сборная, нужно время, чтобы сыграться. Но понятно, что это не оправдание. Вчера были моменты, когда Катар нас не то чтобы переигрывал, но хорошо играл, держал мяч. Мы сами позволяли.

– Показалось, что после гола вы бросили играть.

– Не бросили. Но слишком рано поверили, что можем забить еще 2-3 мяча. Зря поверили.