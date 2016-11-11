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    Семин: «Локомотив» близок к выходу из кризиса»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что команда близка к выходу из «черной полосы».

    «Думаю, мы близки к этому. Чтобы говорить о выходе из черной полосы, наверное, надо завершить первую часть чемпионата, так что дождемся декабря. Но я вижу, что движемся в правильном направлении. Футболисты понимают нашу игровую модель. Думаю, сейчас дела обстоят значительно лучше.

    Сейчас надо думать о решении наших основных задач. Один из этапов в этом направлении мы выполнили: вышли в четвертьфинал Кубка России. Решительно настроены выиграть этот турнир, и у нас хорошие шансы. Другая задача – поправить положение дел в чемпионате. По качеству игры мы сейчас выглядим лучше, чем в начале пути, и думаю, что очки к нам тоже придут», – признался Семин.

    После 13-ти туров «Локомотив» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. На счету команды Семина 15 очков.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    11.11.2016 10:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 12 ноября 2016, 10:26

      Удачи тебе,Палыч... Локо твоя команда...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 ноября 2016, 17:20

      Сперва сделай! Потом хвастай успехами паровоза ))

      -1
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 11 ноября 2016, 15:25

      Тот редкий тренер,который умеет ставить красивый футбол,из наших.Поэтому пожелаю ему удачи интересно будет наблюдать за Локо с Семиным

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 11 ноября 2016, 14:03

      скорее бы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 11 ноября 2016, 13:28

      Только Локо только победа

      4
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 11 ноября 2016, 12:05

      Удачи и побед Локомотиву!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 11 ноября 2016, 11:53

      Вообще, Семину и Локомотиву я почему-то искренне желаю удачи. Не в матчах с нами и не выше нас - это понятно, но в целом - пусть у них всё будет хорошо.

      6
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 11 ноября 2016, 11:30

      ЮПС так держать!

      3
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