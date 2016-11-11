Шевченко: «Отсутствие Еременко – плюс для Украины»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с дисквалификацией полузащитника сборной Финляндии Романа Еременко.

«С одной стороны, мне действительно жаль, что карьера классного футболиста, с которым мы играли в «Динамо» и были в неплохих отношениях, оказалась под угрозой. Я в самом деле не в курсе причин, послуживших причиной его дисквалификации, а комментировать ситуацию, опираясь на слухи, наверное, не имею права. Но с точки зрения тренера, против команды которого Еременко в предстоящем матче теперь уже вряд ли сыграет, отсутствие Ромы – конечно же, плюс.

Вместе с тем, не стал бы недооценивать финскую сборную – с Еременко или без. Это на самом деле хорошая команда: в нашей группе она должна была отнимать очки буквально у всех, с кем встречалась. И Косово, с которым сыграла вничью, обязана была побеждать, и Исландию, от которой пропустила два мяча в самой концовке. Были у финнов неплохие моменты и в матче с Хорватией. Но не повезло», – заявил Шевченко.

Матч отборочного раунда чемпионата мира-2018 Украина – Финляндия состоится 12 ноября.