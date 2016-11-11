Ткачук: «Уверен, Черчесов четко знает, что нужно исправить»

Ловчев вчера по горячим следам сказал что надо сейчас разгонять сборную!
Разогнать надо мутко с РФСом и близко не подпускать к футболу вот кто во всем виноват с их ними идеями правилами лимитами! Зато мы футбольная страна,как только язык поворачивается у людей такое говорить мы не футбольная страна потому что в футбольной стране футболом руководят люди понимающие в этом а не дилетанты типа мутко и К
Полузащитник сборной России и «Рубина» Денис Ткачук, который покинул расположение сборной из-за травмы, рассказал о своих впечатлениях от матча с Катаром.
«Я попросил немного задержаться. Если уж травма не дала мне даже теоретического шанса выйти на поле, то очень хотел просто побывать на матче в Дохе, так как считаю себя частью команды. Теперь нужно лечиться, надеюсь, что мне еще удастся сыграть за клуб до ухода на зимние каникулы.
Сейчас пока у всех много эмоций, по горячим следам не вижу большого смысла давать оценки. Думаю, на теоретическом занятии тренерский штаб все тщательно разберет. Уверен, что Станислав Саламович четко знает, что нужно исправить», – сказал Ткачук.
Напомним, товарищеский матч Катар – Россия закончился со счетом 2:1.