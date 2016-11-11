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    Ткачук: «Уверен, Черчесов четко знает, что нужно исправить»

    Полузащитник сборной России и «Рубина» Денис Ткачук, который покинул расположение сборной из-за травмы, рассказал о своих впечатлениях от матча с Катаром.

    «Я попросил немного задержаться. Если уж травма не дала мне даже теоретического шанса выйти на поле, то очень хотел просто побывать на матче в Дохе, так как считаю себя частью команды. Теперь нужно лечиться, надеюсь, что мне еще удастся сыграть за клуб до ухода на зимние каникулы.

    Сейчас пока у всех много эмоций, по горячим следам не вижу большого смысла давать оценки. Думаю, на теоретическом занятии тренерский штаб все тщательно разберет. Уверен, что Станислав Саламович четко знает, что нужно исправить», – сказал Ткачук.

    Напомним, товарищеский матч Катар – Россия закончился со счетом 2:1.

    Источник: РФС

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    11.11.2016 09:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 11 ноября 2016, 10:20

      Ловчев вчера по горячим следам сказал что надо сейчас разгонять сборную!

      Разогнать надо мутко с РФСом и близко не подпускать к футболу вот кто во всем виноват с их ними идеями правилами лимитами! Зато мы футбольная страна,как только язык поворачивается у людей такое говорить мы не футбольная страна потому что в футбольной стране футболом руководят люди понимающие в этом а не дилетанты типа мутко и К

      0
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 11 ноября 2016, 10:07

      Такой футбол нам не нужен)))

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 11 ноября 2016, 10:05

      Какой то не понятный матч, то Катар владеет преимуществом, то наши. А у наших ни какой сыгранности нет.

      0
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      Рейтинг: +105

      igorek25 11 ноября 2016, 09:47

      Ну что он может исправить? Научить точными передачам и быстрому мышлению на поле? Заставить бегать все 90 минут? Этому учат не в сборной и не в таком возрасте....

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 11 ноября 2016, 09:27

      Все товарищеские игры все исправляем и исправляем

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