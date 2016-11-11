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  • Орлов: «Наши футболисты просто не обучены игре в футбол. В «Зените» есть Витсель – учитесь»

Орлов: «Наши футболисты просто не обучены игре в футбол. В «Зените» есть Витсель – учитесь»

11 ноября 2016, 01:41
14

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче против команды Катара (1:2).

«Наши футболисты просто не обучены игре в футбол. В концовке соперник получает мяч, движется к воротам – и никто не набегает. Я уж не говорю про опорного полузащитника, который должен был накрывать.

Где центральные защитники, где Кутепов и Васин? Нельзя давать бить по воротам. Как так может быть – они же стоят параллельно. Нет у них навыков нужных!

А Кокорин? Как так можно бить пенальти? Не умеешь, не берись. Пенальти – это особая история, надо технично и точно пробить рядом со штангой.

Самедов забил впритирку, а Кокорин? Ну пробей ты на технику, почему в правый от вратаря угол бьешь? Если бьешь правой ногой, значит надо бить очень сильно. А если на технику исполняешь, бей в левый (от вратаря) угол.

Это азбука, такие удары надо тренировать, а он этого не делает. Ему нужен персональный тренер, который объяснит, как правильно посылать мяч в ворота с 11-метровой отметки. Кокорин этого делать не умеет.

Представление Кокорина об игре в футбол требует очень серьезной корректировки. Но ему уже не 15–17 лет, а 25. Проблема с принятием решений – это главная проблема всех наших футболистов.

А Глушаков? «Толкнул» куда-то внешней стороной стопы. Это что было: удар или пас? Мастеру должно быть стыдно за это. Ты ведущий игрок большого клуба, совсем не маленькая зарплата у тебя.

Вспоминаю «Спартак» Черенкова, Гаврилова, Ярцева – разве они могли так ударить? Вот как наш футбол опустился, как резко сдал.

Показали Черчесова, тот просто за голову схватился. Не может понять, как такое возможно. Все просто – не хватает мастерства.

Отсутствие агрессии можно объяснить усталостью в клубах. Резко бросается в глаза недостаток физической подготовки.

Надо тренироваться и смотреть на западных игроков. Слава богу, в «Зените» есть Витцель – учитесь у него, как поддерживать форму.

Почему Шишкин играет хуже, чем год назад? Он же опытный футболист. И так можно пройтись по каждому, у нас редко кто прогрессирует», – сказал Орлов.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Катар Россия Орлов Геннадий
Комментарии (14)
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Алексей1988
1478819883
Все по делу сказал. Хоть иногда и недолюбливаю Орлова, но тут он прав на 100%. Уберите лимит!!! А то так и не будут играть наш футболисты
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Warrior God
1478820098
Прав.
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franck_ribery
1478826093
Прав во всем, кроме Витселя, в Зените есть Жулиано! Вот у него учиться надо!
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franck_ribery
1478826143
У Витселя научились номер отбывать!
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neofizer
1478835421
скромняга чё..
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eleng
1478842201
Прокукарекал орёл. Сыграла команда, а именно сборная России. Критика может и верная, накой ты притаскиваешь игру в клубах и вспоминаешь Спартак прошлых лет, говоря о сборной? Зенит, Спартак и ряд клубов победили бы Катар и те кого ты "поругал" сыграли бы, но сейчас речь о сборной и об игроках сборной и о состоянии дел в сборной. Как был лоховским комментатором так им и останешься.
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lekseij2007
1478843128
Сборная оленей. сделайте не фиксированную зп , а за КПД. И пусть жопы рвут, суки.
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Rzn_za_cska
1478845503
"Птица " не может не упомянуть про свой зенит.. Витсель скоро свалит Будет Геннадий грустить
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alp
1478848192
а нахера наши футболистам быть мастерами если зарплата и так охренительная. пока у нас будет лимит на легов и не будет потолка зарплат мы будем вынуждены смотреть на это говно. Меня надо назначить главой РФС. я б там всех бы раком поставил, зато через год будет роскошная сборная
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spartach n1
1478851239
Гена неисправимый балабол !
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