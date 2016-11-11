Орлов: «Наши футболисты просто не обучены игре в футбол. В «Зените» есть Витсель – учитесь»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче против команды Катара (1:2).

«Наши футболисты просто не обучены игре в футбол. В концовке соперник получает мяч, движется к воротам – и никто не набегает. Я уж не говорю про опорного полузащитника, который должен был накрывать.

Где центральные защитники, где Кутепов и Васин? Нельзя давать бить по воротам. Как так может быть – они же стоят параллельно. Нет у них навыков нужных!

А Кокорин? Как так можно бить пенальти? Не умеешь, не берись. Пенальти – это особая история, надо технично и точно пробить рядом со штангой.

Самедов забил впритирку, а Кокорин? Ну пробей ты на технику, почему в правый от вратаря угол бьешь? Если бьешь правой ногой, значит надо бить очень сильно. А если на технику исполняешь, бей в левый (от вратаря) угол.

Это азбука, такие удары надо тренировать, а он этого не делает. Ему нужен персональный тренер, который объяснит, как правильно посылать мяч в ворота с 11-метровой отметки. Кокорин этого делать не умеет.

Представление Кокорина об игре в футбол требует очень серьезной корректировки. Но ему уже не 15–17 лет, а 25. Проблема с принятием решений – это главная проблема всех наших футболистов.

А Глушаков? «Толкнул» куда-то внешней стороной стопы. Это что было: удар или пас? Мастеру должно быть стыдно за это. Ты ведущий игрок большого клуба, совсем не маленькая зарплата у тебя.

Вспоминаю «Спартак» Черенкова, Гаврилова, Ярцева – разве они могли так ударить? Вот как наш футбол опустился, как резко сдал.

Показали Черчесова, тот просто за голову схватился. Не может понять, как такое возможно. Все просто – не хватает мастерства.

Отсутствие агрессии можно объяснить усталостью в клубах. Резко бросается в глаза недостаток физической подготовки.

Надо тренироваться и смотреть на западных игроков. Слава богу, в «Зените» есть Витцель – учитесь у него, как поддерживать форму.

Почему Шишкин играет хуже, чем год назад? Он же опытный футболист. И так можно пройтись по каждому, у нас редко кто прогрессирует», – сказал Орлов.