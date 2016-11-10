Мутко: «Это наш уровень, раз мы Катар не можем обыграть. Смотрится не очень»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал результат товарищеского матча сборных России и Катара (1:2).

«Есть над чем работать, впереди есть еще вторая игра, а дальше, надеюсь, восстановятся к следующему году травмированные ребята, на Смолова рассчитываем, потому что нам очень не хватает форварда. Выбор у нас пока не совсем богатый, к сожалению, надо к этому спокойно относиться. Это наш уровень, раз мы Катар не можем обыграть. Не было какой-то ясной и понятной игры, поэтому не удалось хорошо сыграть. Нет ни сыгранности, ни рисунка игры, сейчас много новых футболистов, основные травмированы, нет лидера и как таковой команды. Все идет, строится, но пока что команда выглядит вот так. Плюс один – что тренер снова всех посмотрел, дал шанс, но еще одна игра, и уже надо формировать костяк команды, чтобы понимать, во что мы играем.

Видно, что Кокорин много двигался, пытался брать игру на себя. Как таковых формы и стиля пока у команды нет, очень много передач, брака. Футбол – это игра, в которую надо играть командно, но мы пока этого не видим. Кроме того, такие ребята, как Глушаков, Самедов, Кокорин, должны были быть лидерами, Полоз в первом тайме потерялся, поэтому Черчесову надо будет разбираться. Порой это не уровень национальной сборной и смотрится не очень», – сказал Мутко.