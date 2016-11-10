Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «Это наш уровень, раз мы Катар не можем обыграть. Смотрится не очень»

Мутко: «Это наш уровень, раз мы Катар не можем обыграть. Смотрится не очень»

10 ноября 2016, 23:08
37

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал результат товарищеского матча сборных России и Катара (1:2).

«Есть над чем работать, впереди есть еще вторая игра, а дальше, надеюсь, восстановятся к следующему году травмированные ребята, на Смолова рассчитываем, потому что нам очень не хватает форварда. Выбор у нас пока не совсем богатый, к сожалению, надо к этому спокойно относиться. Это наш уровень, раз мы Катар не можем обыграть. Не было какой-то ясной и понятной игры, поэтому не удалось хорошо сыграть. Нет ни сыгранности, ни рисунка игры, сейчас много новых футболистов, основные травмированы, нет лидера и как таковой команды. Все идет, строится, но пока что команда выглядит вот так. Плюс один – что тренер снова всех посмотрел, дал шанс, но еще одна игра, и уже надо формировать костяк команды, чтобы понимать, во что мы играем.

Видно, что Кокорин много двигался, пытался брать игру на себя. Как таковых формы и стиля пока у команды нет, очень много передач, брака. Футбол – это игра, в которую надо играть командно, но мы пока этого не видим. Кроме того, такие ребята, как Глушаков, Самедов, Кокорин, должны были быть лидерами, Полоз в первом тайме потерялся, поэтому Черчесову надо будет разбираться. Порой это не уровень национальной сборной и смотрится не очень», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Катар Россия Мутко Виталий
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Фан666
1478808615
А Слуцкий пару месяцев тоже самое сказал, только более понятно - мы говно
Ответить
krg-kz
1478810972
Вот именно товарищ Мутко, это ваш уровень. Я не поверю что в такой стране как РОССИЯ, не найдется 11 человек, которым не по силу бы было обыграть Катар. Эту сборную должны были вперед ногами со стадиона выносить. А вообще в целом (на мой взгляд) Нужно не только менять состав и тренерский штаб, а вообще спортивных функционеров. И Мутко в том числе. Последних в первую очередь.
Ответить
Lenin26
1478811279
Когда лимит отменят,тогда мы и увидим кто действительно может играть в сборной и конкурировать с легионерами!!!!
Ответить
bset
1478813324
Ты о чем в 2010 думал? Что теперь работать, когда осталось полтора года до ЧМ. Надо было сразу делом заниматься. Что за идиоты в стране... Все в последний момент... Но тут уж ничего не поделать, поезд ушел. Как говорится, девять женщин не родят ребенка за один месяц
Ответить
VikNMar
1478814527
Такие как ты , муДко , довели наш футбол до дна ..........
Ответить
Опять не угадал
1478814911
это не наш уровень, это уровень Катара, а наш ещё ниже
Ответить
Камасутра
1478824351
если не можете обыграть даже Катар) то у всей команды фамилия - Мутко)
Ответить
franck_ribery
1478824919
г-н МуДко, твой уровень - начальник помойки! Вали из спорта! Куда смотрит президент??? Растрелять все сборище, МуДко на кол посадить!
Ответить
serppion
1478830265
С таким министром спорта нас ждет один позор. И в футболе, и на олимпиадах. Поражение от катарцев - нынешний уровень профессионализма нашего спортивного руководства. Куда ни кинь - всюду клин. Скандалы, допинги, отстранения и... такие результаты.
Ответить
Petrak86
1478832726
по ходу чтоб достойно выступить на ЧМ только одина вариант - поставить на пост тренера сборной Путина. Потому что у нас более менее нормально в стране получается только то, что под личным контролем президента. Вот тогда все боятся и делают работу ответственно. А по факту да, следующий матч еще можно поэкспериментировать, посмотреть остальных, а потом уже ставить сильнейший состав и искать варианты только для откровенно слабых позиций, но костяк из 7-8 человек должен быть наигран к ЧМ-2018.
Ответить
Главные новости
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
3
Сафонов – о реакции после Суперкубка УЕФА: «О тактике думал, мне не все моменты в моей игре понравились»
11:08
2
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
4
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
1
Только 1 человек в «ПСЖ» получил за Суперкубок УЕФА от L’Equipe оценку выше, чем у Сафонова
10:03
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
09:21
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
Вчера, 15:40
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
Вчера, 01:00
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+