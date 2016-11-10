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Черчесов: «Соперника пригласили к себе и получили голы»

10 ноября 2016, 21:30
14

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру своей команды в товарищеском матче против Катара (1:2).

«Была рваная игра, что очень не понравилось, как планировали, как тренировали, после гола обороты сбавили, были потери. Через пять потерь подряд соперника пригласили к себе, поэтому и получили гол в свои ворота. Во втором тайме было то же самое.

Вроде смотрели видео, понимали, что у них команда быстро выходит из обороны, но мы все равно делали много ошибок, сами создали для них моменты, один из них закончился угловым и голом. Я бы не хотел говорить про пенальти, про моменты, которые не забили, но в игровой дисциплине мы сегодня были не на высоте. Повторю, может, начало игры расслабило», – сказал Черчесов.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Катар Россия Черчесов Станислав
Комментарии (14)
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UmbroDon
1478802929
Всех игроков сборной в тайгу!
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lysenkoff
1478803075
«Соперника пригласили к себе и получили голы» А что хотел, чтобы они обрадовались приглашению на товарняк и слили? :D
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Aztec58
1478803095
Говорил и повторю: Черчесов не "доживёт" на своём посту до ЧМ-18, ага.
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andrebest4
1478803447
что то он не похож на тренера сборной!!!каждая игра еще хуже предыдущей..кокорина надо менять на другого..что то он совсем неприкаяный..или просто ему пофиг на игры
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Rzn_za_cska
1478803476
Смотрели видео .. в ютубе )))
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Фан666
1478803904
Мог просто сказать - мы опозорились, проиграв очень слабому сопернику. У нас нет игроков, поэтому нет игры и нет сборной конкурентноспособной, раз таким командам уж начали проигрывать
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Garrincha58
1478805008
а может быть мы чего то не знаем может это был договорняк ведь шейхи богатые купили нас, а денюшки не помешают премиальные игрокам платить надо
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ajoq
1478805186
Тактически не на высоте, в глубине, к сожалению. Ну и самоотдача - у сборной нет официальных матчей, так каждый товарняк рвать и метать надо. А тут прогулочка, хуле нет-то. В Москве тут дождь на снег ебашит, а в Катарчике збс)
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bafor
1478805202
Дурака на поле футболисты валяли. Да и фиг с этим.
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egrrr
1478806905
Вот врун-то!!! Аршавин, Кержаков, Жирков,Павлюченко провели минимум по одному сезону в евроклубах, причем не на самых последних ролях играли. В нынешней сборной нет ни одного игрока такого уровня к сожалению(((
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