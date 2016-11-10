Черчесов: «Соперника пригласили к себе и получили голы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру своей команды в товарищеском матче против Катара (1:2).

«Была рваная игра, что очень не понравилось, как планировали, как тренировали, после гола обороты сбавили, были потери. Через пять потерь подряд соперника пригласили к себе, поэтому и получили гол в свои ворота. Во втором тайме было то же самое.

Вроде смотрели видео, понимали, что у них команда быстро выходит из обороны, но мы все равно делали много ошибок, сами создали для них моменты, один из них закончился угловым и голом. Я бы не хотел говорить про пенальти, про моменты, которые не забили, но в игровой дисциплине мы сегодня были не на высоте. Повторю, может, начало игры расслабило», – сказал Черчесов.