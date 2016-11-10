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Товарищеский матч. Сборная России проиграла Катару

10 ноября 2016, 20:56
143

В товарищеском матче сборная России уступила команде Катара со счетом 1:2. На быстрый гол Александра Самедова с пенальти катарцы ответили точным ударом Буалема Хоухи, также реализовавшего одиннадцатиметровый. Победный гол забил Карим Будиаф.

Добавим, что команды не забили по одному пенальти.

Товарищеский матч

Катар – Россия – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Самедов, 5 (с пенальти); 1:1 – Хоухи, 35 (с пенальти); 2:1 – Будиаф, 72.

Катар: Аль-Шиб, Али, Мигель (Табата, 46), Маджид (Мукхтари, 55), Аль-Аелдин, Бакер (Аль-Хайдос, 61), Жуниор, Хоухи, Акрам Афиф, Али Афиф.

Россия: Акинфеев (Крицюк, 58), Васин, Кутепов, Кудряшов, Комбаров (Панченко, 81), Самедов (Могилевец, 86), Глушаков, Зобнин, Ерохин (Газинский, 53), Кокорин, Полоз (Шишикн, 46).

Предупреждения: Маджид, 52; Табата, 78; Жуниор, 86; Аль-Хайдос, 90 – нет.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Катар Россия
Комментарии (143)
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Nagay
1478800785
Кокорин днище!!!! В какую ему нахер Барселону?!?!?! Пусть вообще с футболом лучше заканчивает!!!
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Atoniq
1478801028
Вот говорят,Россия пьющая страна...а как не запить с таким уровнем футбола?...я не знаю...
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ttter
1478801069
Думал сборная на дне,а нет есть ещё куда падать)))
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serega86ru
1478801103
унылая сборная!!!!!!! уныло играла!!!!!!! стоят как вкопанные!! суки мяча боятся=) не идут на него =) женскую сборнуя России надо отправлять играть место этих гавноедов!!!!!!!!!
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d_joker
1478801464
Поганные позорники!!!Фу блять а это Кокошка лох вообще не о чем!!!!
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vovchegg
1478802164
Кокорина вышвырнуть навсегда из сборной
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Docentusa
1478802175
Сборную с очередным успехом,Акинфеева с продолжением рекорда!!!Ура!
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cska-62
1478802582
По нашей сборной главных выводов два: 1. Замены Игнашевичу и Березуцкому в центре обороны пока нет и в помине; 2. Больше времени нужно давать Панченко, ибо именно он сегодня обострил в конце матча игру и все данные ему минут 10-15 выглядел очень прилично в атаке. В связке с Самедовым он мог бы сегодня наколотить два или три мяча запросто! Что же касается сборной Катара, то нужно отдать должное уругвайскому тренеру. Он выстроил игру так, что все свои достоинства футболисты смогли использовать, а недостатки мало повлияли на результат. Катарские футболисты весьма техничны, но играют очень медленно. Тренер их научил быстрее мыслить и расставаться с мячом, ну и бить или зряче отдавать обостряющую передачу при первой же возможности. У меня нет сомнений в том, что и Черчесов требовал от наших футболистов примерно того же, ну а во что это вылилось, вы все видели сами. Кокорин вместо удара из самой удобной позиции, какая только бывает, не глядя отправил мяч направо сопернику, подозревая (!!!), что там Самедов (???). Теперь мы доподлинно знаем, что Нострадамус из Кокорина точно не получится. Равно как и Тотти, который в свои сорок лет вслепую с разворота и ювелирно точно выкладывает мяч на ход партнёру по флангу…
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Ailend
1478807094
ой русские ... ой фуфлооо кому проиграли о_О
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Обер-КанцлерЪ
1478810791
Кокорин , выходя 1 на 1 с вратарем пасует назад - это не просто не уровень сборной, а КОЛ В ЖОПУ МЕТР В ДИАМЕТРЕ МИНИМУМ тем кто его берет и берет в команду несмотря ни на что !
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