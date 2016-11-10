Товарищеский матч. Сборная России проиграла Катару

В товарищеском матче сборная России уступила команде Катара со счетом 1:2. На быстрый гол Александра Самедова с пенальти катарцы ответили точным ударом Буалема Хоухи, также реализовавшего одиннадцатиметровый. Победный гол забил Карим Будиаф.

Добавим, что команды не забили по одному пенальти.

Товарищеский матч

Катар – Россия – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Самедов, 5 (с пенальти); 1:1 – Хоухи, 35 (с пенальти); 2:1 – Будиаф, 72.

Катар: Аль-Шиб, Али, Мигель (Табата, 46), Маджид (Мукхтари, 55), Аль-Аелдин, Бакер (Аль-Хайдос, 61), Жуниор, Хоухи, Акрам Афиф, Али Афиф.

Россия: Акинфеев (Крицюк, 58), Васин, Кутепов, Кудряшов, Комбаров (Панченко, 81), Самедов (Могилевец, 86), Глушаков, Зобнин, Ерохин (Газинский, 53), Кокорин, Полоз (Шишикн, 46).

Предупреждения: Маджид, 52; Табата, 78; Жуниор, 86; Аль-Хайдос, 90 – нет.