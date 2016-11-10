Мостовой: «Матч Катар – Россия смотреть не буду – мне неинтересно»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отметил, что у него не вызывает интереса предстоящий матч национальной команды с Катаром. Игра состоится сегодня, 10-го ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Смотреть матч Катар — Россия не буду. Почему? Во-первых, не смогу. А во-вторых, мне просто неинтересно. Что я нового увижу в исполнении сборной России, тем более против Катара? К тому же играем у них в стране. Там людям футбол малоинтересен, народ живет в свое удовольствие.

Россия должна сегодня выиграть. Мало себе представляю сборную Катара. Хотя пять лет назад наша команда не смогла победить. Правда, тогда поле было не самое хорошее. Футболисты проваливались. Но сегодня, думаю, победим, со счетом 2:0», – заявил Мостовой.