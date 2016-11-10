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  • Таски: «В «Спартаке» сейчас все отлично, я получаю удовольствие»

Таски: «В «Спартаке» сейчас все отлично, я получаю удовольствие»

10 ноября 2016, 07:43
7

Защитник «Спартака» Сердар Таски не собирается менять клуб в ближайшее время. По словам футболиста, его все устраивает в московском клубе.

«Когда стало ясно, что в «Баварии» я не останусь, были и другие интересные предложения. Но я все же решил вернуться в «Спартак», потому что мне там хорошо, я один из основных игроков. Я очень быстро заново адаптировался к Москве.

Хочу ли вернуться в Германию? В футболе никогда нельзя предсказать, что случится дальше. В «Спартаке» сейчас все отлично, я получаю удовольствие как игрок. Я здесь счастлив и хочу стать чемпионом.

Тогда мы на следующий год попадем и в Лигу чемпионов. Этих целей я хочу добиться со «Спартаком» в любом случае. Так что о трансфере сейчас не думаю», – сказал он в интервью spox.com.

В текущем сезоне защитник сыграл в составе москвичей в семи матчах РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Таски Сердар
Комментарии (7)
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Кинстифа
1478754244
то ли радоваться, то ли грустить... до отъезда в Баварию, спору нет, играл шикарно, пока был там отсидел на лавке и вернулся... все опасные моменты с его зоны шли последнее время((( как говорится Верим
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cska-62
1478768524
Сердар Таски - очень сильный игрок. Но, как и большинство этнических турок, он очень впечатлительный, и вся эта мерзкая политическая конъюнктура не могла не влиять на его настроения и игру. Будет всё прекрасно в отношениях между Россией и Турцией, то он ещё заиграет так, что Йоахим Лёв будет, как минимум, привлекать его в сборную Германии. Не нужно забывать, что Таски может брать игру на себя и совершать проходы по центру, хотя это своё качество и редко использует, чтобы не оголять зону.
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alexidj
1478771222
ну да..в основе...пока Сальва в лазарете а потом опять на лавку)
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shpilman
1478775372
во как запел))
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