Таски: «В «Спартаке» сейчас все отлично, я получаю удовольствие»

Защитник «Спартака» Сердар Таски не собирается менять клуб в ближайшее время. По словам футболиста, его все устраивает в московском клубе.

«Когда стало ясно, что в «Баварии» я не останусь, были и другие интересные предложения. Но я все же решил вернуться в «Спартак», потому что мне там хорошо, я один из основных игроков. Я очень быстро заново адаптировался к Москве.

Хочу ли вернуться в Германию? В футболе никогда нельзя предсказать, что случится дальше. В «Спартаке» сейчас все отлично, я получаю удовольствие как игрок. Я здесь счастлив и хочу стать чемпионом.

Тогда мы на следующий год попадем и в Лигу чемпионов. Этих целей я хочу добиться со «Спартаком» в любом случае. Так что о трансфере сейчас не думаю», – сказал он в интервью spox.com.

В текущем сезоне защитник сыграл в составе москвичей в семи матчах РФПЛ.