Витсель и Феррейра-Карраско в стартовом составе сборной Бельгии на матч против Голландии

Стали известны составы команд в товарищеском матче между сборной Голландии и Бельгии. Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель выйдет в стартовом составе бельгийцев.

Голландия: Стекеленбург, Вельтман, Блинд, ван Дейк, Брума, Схаарс, Классен, Вейналдум, Ленс, Снейдер, Янссен.

Бельгия: Миньоле, Менье, Компани, Симан, Вертонген, Дефур, Витсель, Де Брюйне, Мертенс, Феррейра-Карраско, Азар.

Встреча состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.