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Нидерланды - Бельгия

09.11.2016, Среда, 22:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Нидерланды - Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные 2012

15 августа, среда 22:45 Бельгия 4:2 Нидерланды
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 9 ноября 2016, 09:45

    Игра должна быть интересной, поставил на ничью!

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